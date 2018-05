"Danina solidarnościowa". Szczegóły nawet w tym tygodniu

Fot. Andrzej Kulpita Prace nad daniną solidarnościową trwają, ale są zaawansowane - mówi rzecznik rządu

Szczegóły co do daniny solidarnościowej poznamy już niebawem. - Minister Czerwińska ogłosi to w tym lub w przyszłym tygodniu - powiedziała rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Szczegóły projektu nie są jeszcze znane, według rzeczniczki prace są jednak zaawansowane.



W rozmowie z radiem Puls rzecznik rządu przyznała, że prace nad nowym podatkiem ciągle trwają. Wcześniej minister Czerwińska mówiła, że jest już wstępny projekt.

Na ten moment wiadomo tylko, że nowy fundusz dla osób niepełnosprawnych będzie zasilany dodatkowymi podatkami od najlepiej zarabiających Polaków.

Danina solidarnościowa. Premier proponuje, protestujących to nie zadowala

- Zaproponujemy w najbliższym czasie daninę solidarnościową, tak by najlepiej zarabiający mogli w niewielkim stopniu zostać opodatkowani po to, żeby złożyć się na tych najbardziej potrzebujących - tak zapowiadał nowy podatek premier Mateusz Morawiecki. Pojawiły się informacje, że na fundusz zrzuci się 0,5 proc. najlepiej zarabiających Polaków.

Wprowadzenie daniny było jednym z rządowych pomysłów na uspokojenie protestu rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Ci protestują w Sejmie od 18 kwietnia. Chcą zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych, którzy są niezdolni do samodzielnej egzystencji. Taki dodatek miałby obejmować niepełnosprawnych po osiągnięciu pełnoletności.

