Darmowe konto to za mało. Zaskakujące wyniki badań na 10 tysiącach Polaków

Konto bankowe bez opłat? Tego oczekuje niemal połowa Polaków. Darmowe wypłaty z bankomatów? Niekoniecznie. Być może dlatego, że już dwie trzecie z nas przyznaje się do posiadania oszczędności i to co dzieje się z tymi pieniędzmi jest dziś dla nas najcenniejsze.

Jaka jest najważniejsza według Ciebie usługa konta bankowego – takie pytanie zadaliśmy czytelnikom money.pl – największego serwisu biznesowego w Polsce. W naszej ankiecie głosowało 10 tysięcy osób. Każdy mógł oddać tylko jeden głos i wybrać jedną z odpowiedzi.

Do wyboru był: rachunek bez opłat, darmowe bankomaty w Polsce lub za granicą, tanie ubezpieczenia, wysokie oprocentowanie oszczędności. Wyniki?

Pierwsza miejsce zdobyła odpowiedź: rachunek bez opłat. Udzieliło jej aż 47 proc. ankietowanych, co nie wydaje się zaskoczeniem, bo brak opłat za prowadzenie konta w banku wydaje się dziś standardem.

Zaskakująca była natomiast druga pod względem liczby głosów odpowiedź w sondzie.

Co czwarty z nas (26 proc.) oczekuje wysokiego oprocentowania oszczędności.

To dla nas znacznie ważniejsze niż darmowe bankomaty! Skąd ta zaskakująca deklaracja?

- Kiedyś bankomaty były dla nas ważne, bo nie wszędzie można było zapłacić kartą. Obecnie nawet w lokalnych, małych sklepach i punktach usługowych można płacić już bezgotówkowo. Przyczynia się do tego nie tylko program Polska bezgotówkowa, ale też duża zmiana w mentalności Polaków, którzy coraz częściej korzystają z płatności kartą i telefonem – mówi Wioletta Kleczka, Dyrektor Działu Środków Powierzonych w Alior Banku - Większa świadomość klientów wiąże się także ze zwiększonym zainteresowaniem oszczędnościami. Biorąc pod uwagę dzisiejsze stopy procentowe, Polacy zdają sobie sprawę, że posiadanie wysokiego oprocentowania na produktach oszczędnościowych nie jest takie oczywiste. Dlatego mając możliwość otrzymania atrakcyjniejszego oprocentowania niż standardowe, chętnie korzystają z takiej oferty.

To o tyle dobra zmiana, że jeszcze cztery lata temu na pytanie o poziom oszczędności, prawie połowa z nas odpowiadała, że nie czuje się komfortowo z powodu tego, ile udało im się odłożyć.

Z badań „Finansowego barometru ING” zrealizowanych pod koniec 2013 roku wyszło, że Polacy mieli wówczas problem z oszczędzaniem długoterminowym, a tylko co dwudziesty pytany przyznał się do oszczędzania pieniędzy na wcześniejszą emeryturę.

Tamten raport obnażył ponurą prawdę o nas samych – aż 56 proc. badanych nie posiadało żadnych oszczędności. A dwie trzecie wyrażało obawę o swoją sytuacją finansową.

Każdy odkłada z innego powodu

Obecnie te proporcje szybko się zmieniają. Z tych samych badań, ale za rok ubiegły rok wynika, że już 69 proc. badanych przyznaje się do posiadania oszczędności – to o 20 proc. więcej niż w 2016 roku. Średnio udaje się nam odłożyć nawet równowartość sześciu pensji!

- Oszczędności Polaków wg danych NBP w zakresie zobowiązań bieżących cały czas rosną. Według najnowszych danych aż o 18 proc. rok do roku. Polacy chcą więc oszczędzać na atrakcyjnych warunkach i jednocześnie mieć stały dostęp do swoich środków – dodaje Wioletta Kleczka.

Co ważne, oszczędzanie integruje pokolenia.

Milenialsi – według analizy ”Pokolenia o finansach” przeprowadzonej na zlecenie Banku Zachodniego WBK – odkładają na wakacje, podróże, przyjemności oraz realizowanie pasji. I tylko 12 proc. z nich nie patrzy na przyszłość przez pryzmat pieniędzy.

Z pokolenia młodych – to osoby między 21 a 35. rokiem życia – aż połowa przyznaje się do odkładania na mieszkanie. Starsi – z przedziału wiekowego 36-50 lat – gromadzą kapitał, aby go zainwestować w lepszy start wchodzących w dorosłość dzieci; albo spożytkować na dalsze własne kształcenie.

Prawie co trzeci badany przyznał, że zamraża środki na lokacie. A 44 proc. ankietowanych po prostu nie rusza pieniędzy przechowywanych na różnych kontach w banku.

Oszczędzamy rekordowo dużo

W 2017 roku oszczędności Polaków w sumie wyniosły około 1,35 bln zł. To o 70 mld zł więcej w porównaniu do roku ubiegłego. Z czego wynika ten rosnący trend?.

Ma na to wpływ dobra sytuacja na rynku pracy. Średnia stopa bezrobocia w pierwszym kwartale 2018 roku wyniosła zaledwie 6,6 proc. Pewna praca to stabilny dochód, z którego finansujmy bieżącą konsumpcję i odłożoną w czasie, czyli oszczędności.

Druga kwestia jest rezultatem polityki prorodzinnej państwa. Odkąd rząd 500 plus na drugie i kolejne dziecko, wzrosły wydatki, ale i inwestycje, bo większy budżet domowy pozwala odłożyć nadwyżkę.

Analitycy dodają, że w styczniu tego roku wartość depozytów bieżących gospodarstw domowych po raz pierwszy w historii przekroczyła 400 mld zł. Co to oznacza? Że z powodu niskiego bezrobocia i rosnących płac, rosną oszczędności przechowywane na rachunkach bankowych.

Bankomat za darmo czy wyższe oprocentowanie?

Dziś więc problemem dla większości z nas nie jest pytanie: czy mogę to kupić.

Problemem jest: wydać czy zainwestować? Jeśli wydać to ile i na jaki cel? Podróże? Wyposażenie domu, kurs językowy? A jeśli zamrozić środki, to na jak długo?

Decyzji w te sprawie nie chcemy podejmować na wiele miesięcy. Chcemy mieć wybór – w zależności od naszych potrzeb.

Z tego założenia wyszedł Alior Bank. W Koncie Jakże Osobistym możemy zmieniać dostępne usługi co miesiąc. Zaczną działać już następnego dnia. Dwie z nich – tak jak same konto - są za darmo. Dopiero za trzecią trzeba zapłacić 3,5 zł miesięcznie.

Jakie to usługi?

Kto dużo podróżuje po świecie może wybrać opcję bezpłatnego korzystania z bankomatów za granicą. Darmowe mogą być bankomaty tylko w Polsce.

Dodatkowo podróżnicy mogą zdecydować się na darmowe ubezpieczenie, dzięki któremu w razie wypadku polisa pokryje koszty leczenia, zgubionego bagażu lub zapewni pomoc prawną.

Kto porusza się najczęściej między pracą a domem, ale dokonuje częstych przelewów, może skorzystać z pakietu bezpłatnych przelewów natychmiastowych przez bankowość internetową, ale też mobilną.

Niespodziewany wydatek? Możesz skorzystać z nieoprocentowanego limitu na koncie bez odsetek przez 10 dni w miesiącu. Bank za darmo pożyczy ci 1000 zł

Jest także dobra wiadomość dla oszczędnych. Jeden z darmowych pakietów to oprocentowanie na koncie oszczędnościowym do 3 proc. dla salda do 20 tys. zł.

Co wybierzemy – zależy od nas i naszych potrzeb. Ze wspomnianej ankiety money.pl wynika, że bezpłatnych bankomatów oczekuje 18 proc. klientów polskich banków, a więc niemal co piąty z nas. Ale tylko 7 proc. badanych potrzebuje darmowych bankomatów na świecie, a 2 proc. tanich ubezpieczeń. W propozycji Alior Banku nie płacimy więc za usługi, które choć dostępne są w wielu bankach, to większość z nas ich nie potrzebuje.