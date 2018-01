Większość rzeczy po 5 zł. Sklepy sieci Dealz trafią do Polski

Fot. Paul The Archivist/Flickr/CC BY-SA 2.0 Dealz trafi do naszego kraju z ulic zachodnich miast.

Sieć sklepów Dealz otworzy na początku lutego swój pierwszy lokal w Polsce - w centrum handlowym ETC Swarzędz. Firma zamierza otworzyć w tym roku łącznie 20 sklepów w naszym kraju.

- Dealz to nowy format w Polsce i tej części Europy, który doskonale przyjął się już w krajach Europy Zachodniej. Jestem dumny, iż pierwszy polski sklep naszej sieci możemy otworzyć właśnie w ETC Swarzędz. To miejsce doskonale wpisujące się w nasz projekt. Już od 9 lutego zaoferujemy klientom możliwość zakupu produktów znanych, dobrych marek w zawsze korzystnych cenach" - powiedział Marcin Langowski, dyrektor zarządzający Dealz na Europę Środkową i Wschodnią.

Dealz to koncept sklepów oferujących produkty znanych marek z różnych branż w konkurencyjnych cenach. Grupa Poundland/Dealz działa na rynku od 1990 roku, ma ponad 900 sklepów w krajach Europy Zachodniej oraz w Wielkiej Brytanii. Zatrudnia ponad 18 tys. pracowników. Sieć Deal należy do Grupy Pepkor Europe, właściciela liderów rynkowych w Europie Środkowo - Wschodniej: Pepco oraz Poundland UK/Dealz Europa Zachodnia.

W sklepach Dealz można kupić m.in. produkty przemysłowe, drogeryjne, kosmetyczne, spożywcze (o długim terminie przydatności), a także akcesoria domowe i dekoracyjne.

Polityka marki zakłada oferowanie szerokiego asortymentu, w którym większość produktów oferowanych będzie za kwotę 5 zł. Dealz w ETC Swarzędz zajmie 527 m2 powierzchni.

- W 2018 roku zamierzamy otworzyć 20 sklepów w Polsce, aby w ciągu najbliższych 3 lat operować już przynajmniej 200 lokalizacjami. Wstępnie zakładamy otwarcie minimum tysiąca sklepów w Europie Środkowo - Wschodniej w okresie 6 lat. To ambitny plan, przetarty jednak przez naszą "siostrzaną" firmę Pepco, która posiada w Polsce już ponad 1,3 tys. sklepów i planuje otwarcie kolejnych 300 w 2018 r. - dodał Langowski.

Sieć była do tej pory obecna głównie w Europie Zachodniej. Sklep w ETC Swarzędz będzie nie tylko pierwszym w Polsce, ale i w tej części Europy.