Koniec z deklaracjami VAT? To możliwe już w 2019 roku

Fot. JAN GRACZYNSKI Minister finansów Teresa Czerwińska.

Ministerstwo Finansów rozpoczęło prace, które mają doprowadzić do likwidacji przekazywania deklaracji VAT. Według minister Teresy Czerwińskiej, rezygnacja z nich możliwa jest z początkiem przyszłego roku.

"Nie chcę tu stawiać krótkich terminów, ponieważ ze względu na m.in. konieczność zmian prawnych, a także kwestie technologiczne, nie wydarzy się to na pewno za miesiąc czy dwa. Myślę jednak, że odpowiedzialnie mogę stwierdzić, że nasze propozycje będą zakładały rezygnację z deklaracji VAT wraz z początkiem 2019 roku" - powiedziała minister Czerwińska, cytowana w komunikacie.

Eksperci chwalą pomysł, ale dodają, że konieczne będzie wcześniejsze doprecyzowanie m.in. zasad dokonywania korekty. Andrzej Sadowski, doradca podatkowy, uważa, że JPK trzeba będzie uzupełnić o takie pozycje jak np. nadwyżka VAT z poprzedniego okresu. Z kolei Zdzisław Modzelewski, wspólnik praktyki podatkowej GWW, podkreśla, że konieczne jest dodanie w ustawie o VAT i ordynacji podatkowej przepisów, które uregulują kwestie korygowania JPK.

Deklaracja ta padła przy okazji podsumowania pierwszego miesiąca przesyłania plików JPK_VAT.

Zgodnie z terminem do 26 lutego 1 508 458 przedsiębiorców złożyło JPK_VAT. To 94,5 proc. spośród wszystkich podatników VAT. W sumie do KAS dotarło 1 703 271 plików (do 26 lutego). Niewielka ich część stanowiła korekty, błędne dokumenty, a niektóre z firm - ze względu na dużą liczbę danych - przesyłały więcej niż jeden plik.

- Ten pierwszy bardzo ważny miesiąc jest już za nami, ale przed nami oczywiście kolejne miesiące. Dlatego chcemy zrobić pierwsze podsumowanie, aby pokazać wszystkim przedsiębiorcom, że ten nowy obowiązek nie jest sztuką dla sztuki, ale przynosi bardzo wymierne efekty - powiedziała Czerwińska.

Obowiązek przekazywania JPK. Od tego roku dotyczy wszystkich przedsiębiorców

Dzięki wstępnej analizie wykryto ponad 85 tys. faktur, które budzą podejrzenie, że mogą to być tzw. puste faktury. Zostały one wystawione przez ponad 36 tys. podmiotów, które z kolei mogły narazić na straty nie tylko budżet, ale także swoich uczciwych kontrahentów. Kwota VAT na tych fakturach to prawie 105 mln zł - podsumowało ministerstwo.

Minister Czerwińska zastrzegła przy tym, że weryfikująca te informacje Krajowa Administracja Skarbowa nie będzie automatycznie zakładać, iż każda taka sytuacja to próba oszustwa, jednak wydaje się bardzo prawdopodobne, że nielegalne rozliczenia miały miejsce.

Czytaj więcej: Fiskus ujawnił puste faktury na 1,5 mld zł. Jednolity Plik Kontrolny ułatwia walkę z nieprawidłowościami.

- Teraz informacje, które przekazali nam przedsiębiorcy będą wykorzystywane do bardziej szczegółowych analiz, które np. będą mogły nas zaprowadzić do samego środka karuzeli podatkowych. Za kilka miesięcy, gdy będziemy dysponować jeszcze większym pakietem danych, będzie możliwe jeszcze szybsze identyfikowanie prób oszustw - zapewnił zastępca dyrektora departamentu poboru podatków w MF Zbigniew Wiliński.

Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy, którzy są czynnymi podatnikami VAT, wysyłają JPK_VAT do 25 dnia miesiąca (za miesiąc poprzedni). Termin przekazania pliku za luty 2018 roku mija 26 marca (ponieważ 25 marca przypada w niedzielę).