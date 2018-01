Ta mapa to ostrzeżenie. Kryzys może być straszniejszy niż jakiekolwiek z dotychczasowych

Fot. money.pl Francja, Hiszpania i Wielka Brytania mogą się pochwalić

40 lat i 4,5 mln Polaków mniej - tak będzie się kurczyć nasz kraj w najbliższych dekadach. W podobnym tempie będzie ubywać też Niemców oraz Czechów. W siłę urosną za to Francja, Hiszpania i Wielka Brytania. Oto demograficzne prognozy ekspertów.

Główny Urząd Statystyczny nie pozostawia żadnych złudzeń - Polaków będzie ubywać. A mówiąc wprost: liczba umierających osób znacznie przewyższy liczbę narodzin. Statystycy prognozują, że w 2050 roku będzie nas niewiele ponad 34 mln. To oznacza, że w ciągu czterech dekad zniknie około 14 proc. obywateli.

Ekonomiści nie mają wątpliwości, że w efekcie Polskę czeka kryzys, o jakim nam się nie śniło. Za brak przemyślanej polityki demograficznej słono zapłacimy my, nasze dzieci i wnuki. Główną przyczyną kurczenia się polskiego społeczeństwa jest ujemny przyrost naturalny.

Choć program Rodzina 500+ przynosi pierwsze efekty, to wciąż daleko nam do pełnej zastępowalności pokoleń. To sytuacja, gdy rodzących jest więcej niż umierających. Rząd planuje, że w perspektywie 10-letniej wskaźnik dzietności wzrośnie z obecnego poziomu 1,29 do 1,6. Aby zatrzymać umieranie Polski, potrzebny jest poziom ponad 2. Na jedną kobietę powinny przypadać dwa noworodki.

Takie alarmujące dane przedstawia nie tylko Główny Urząd Statystyczny, ale również ONZ. Zgodnie z przewidywaniami ONZ w 2050 r. liczba ludności Polski będzie wynosiła nieco poniżej 34 mln osób. Dobre informacje? Będziemy żyć dłużej. Już w 2030 roku średni czas trwania życia mężczyzny przekroczy 80 lat. Dla kobiet będzie to już 84 lata. W efekcie w Polsce pojawi się cała armia staruszków.

Przeżyjesz za 1540 zł? Sprawdź, jak oszczędzać na emeryturę

W tej chwili w Polsce mieszka mniej więcej 1,6 mln osób bardzo starych, podczas gdy w 1950 r. było ich jedynie 180 tys. Jak już dowodziliśmy w money.pl niekorzystny stosunek osób, które pracują i płacą składki do tych, które są przez nie utrzymywane, musi oznaczać, że system emerytalny znajdzie się pod olbrzymim obciążeniem.

Z prognoz ZUS wynika, że deficyt funduszu emerytalnego może wzrosnąć z 45,9 mld zł w 2015 r. do nawet 166 mld zł w 2060 r. W takiej sytuacji nawet kilkupunktowa podwyżka podatku VAT może nie zapewnić odpowiednich środków na wypłatę świadczeń.

Ale to problem nie tylko Polski. Podobne tempo wyludniania mają Niemcy. Jak wynika z danych do 2050 roku ubędzie 13 proc. obywateli tego kraju. Z podobnym problemem mierzą się Czesi, Węgrzy i Słowacy. Prognozowany spadek liczby ludności prezentujemy na poniższej infografice. Serwis FactMaps zebrał dane z kilkunastu źródeł i porównał przyszłość krajów Europy. Nie wszyscy będą mieli problemy z młodym pokoleniem.

W niektórych krajach jednak sytuacja demograficzna osiągnęła poziom kryzysowy już jakiś czas temu. Pisaliśmy już o tym w money.pl. Jeśli nie da się zahamować tego trendu, to kraje Starego Kontynentu będą mieć gigantyczny problem społeczny i gospodarczy.