Co piąty Europejczyk musi pożyczać pieniądze, aby było na rachunki

Jeszcze trzy lata temu co 7. Europejczyk pożyczał pieniądze na rachunki, dziś robi to co 5. Największy problem z "przeżyciem do pierwszego" mają rodzice.

