Do PZU, czyli do lekarza. Ubezpieczyciel rozbudowuje sieć placówek medycznych

- Zapytaliśmy samych pacjentów, co dla nich jest najważniejsze – wyjaśnia Julita Czyżewska, prezes zarządu PZU Zdrowie. – Pacjenci odpowiedzieli jasno: krótki czas oczekiwania na wizytę. I na to stawiamy.

Centrum Medyczne PZU Zdrowie Warszawa Puławska to wprawdzie pierwsza zbudowana od podstaw placówka tej sieci, ale nie pierwsza w ogóle. W całej Polsce działają już 63 centra medyczne należące do PZU Zdrowie. Oprócz tego klienci mają do dyspozycji ponad 2 tysiące placówek partnerskich, stąd – jak tłumaczy Julita Czyżewska – tak krótki czas oczekiwania.