Dobra zmiana w TVP daje zarobić. Ponad 7 mln zł na nagrody w dwa lata

Fot. Jacek Dominski/Reporter Duet Kurski-Stanceki od dwóch lat kieruje państwową telewizją. Dobrze na tym zarabia

Jacek Kurski przyznał, ile zarabia na stanowisku prezesa TVP. W odpowiedzi na list posłów Platformy Obywatelskiej ujawnił również pensje Macieja Staneckiego oraz członków rady nadzorczej.

Prezes TVP do pytań o swoje zarobki i premier przyznawane pracownikom podszedł nieco inaczej niż premier Mateusz Morawiecki. Postanowił podzielić się tymi informacjami i pod odpowiedzią skierowaną do posłów Platformy Obywatelskiej podpisał się osobiście.

Z pisma, do którego treści dotarł portal Newsweek.pl, wynika, że Jacek Kurski rocznie zarabia około 333 tys. zł, co daje miesięczną kwotę 27 tys. 750 zł brutto. Tyle samo inkasuje zasiadających w zarządzie TVP z rekomendacji Rady Mediów Narodowych Maciej Stanecki. Obaj od początku urzędowania nie przyjęli żadnej nagrody.

Zobacz też, czym zasłynęły "Wiadomości" po zmianie prezesa:

Tejkowski

"

”

Telewizja Polska to jednak nie tylko zarząd. Powodzi się także członkom Rady Nadzorczej – Maciej Łopiński, Przemysławoraz Radosław Włoszek dostali w minionym roku łącznie 209 tys. zł. W ciągu dwóch lat urzędowania każdy z nich wzbogacił się o przynajmniej 123 tys. zł. Ich zasługi także nie wystarczyły na to, by otrzymać jakąkolwiek nagrodę.Na takie zasłużyli jednak pracownicy i współpracownicy państwowego nadawcy. W latach 2016-2017 sięgnęły one 7 mln 41 tys. zł, z czego tylko w poprzednim rokujedynie2 mln zł. 4,5 mln wspomnianej kwoty zasiliło konta dyrektorów, kierowników redakcji oraz dziennikarzy.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl