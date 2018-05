Dobre wieści dla polskich firm. Jedna rzecz niepokoi w danych GUS

Fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER/EAST NEWS Dla firm działających w Polsce ostatnie lata to czas hossy

O niemal osiem procent wzrosły przychody z działalności firm w Polsce w 2017 r. – podaje GUS. Blisko 80 proc. przedsiębiorstw przynosi ich właścicielom zyski.

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane na temat działalności firm na terenie naszego kraju. Wygląda na to, że są one w coraz lepszej kondycji finansowej. Dane ujawnione przez GUS obejmują zeszły rok.

Wzrosły przychody z całokształtu działalności firm. W 2017 r. były o 7,8 proc. wyższe niż w 2016 r. „Wynik finansowy ze sprzedaży produktów towarów i materiałów wyniósł 158,3 mld zł i był wyższy o 5,3 proc. niż w 2016 r.” (...) Zanotowano znaczną poprawę wyniku na operacjach finansowych (8,8 mld wobec minus 4 mld w 2016 r.” – podaje GUS.

Zysk netto również prezentuje się dobrze. W 2017 r. wyniósł 175,5 mld i był wyższy o 7,5 proc. od uzyskanego w 2016 r. Dwucyfrowo spadła za to strata netto. Wyniosła 25,7 mld zł. To aż 13,5 proc. mniej niż w 2016 r.

Powodów do narzekania nie mają raczej także eksporterzy. Wprawdzie liczba rentownych przedsiębiorstw w tym segmencie nieco spadła (82,6 proc. wobec 83,4 rok wcześniej), to poziom przychodów ze sprzedaży na eksport był o 10,6 proc. wyższy niż w 2016 r.

Niepokojąco przy tych danych wyglądają za to liczby o nakładach inwestycyjnych. Mimo iż przedsiębiorcy osiągają zyski, to nie są przesadnie skłonni ich inwestować. Nakłady inwestycyjne wyniosły w zeszłym roku 136,5 mld zł. Oznacza to, że wzrosły tylko o 3,2 proc.

