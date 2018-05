Problemy ze sprzątaniem po Dolcanie. Syndyk ma pełne ręce roboty

Fot. STANISLAW KOWALCZUK/EAST NEWS Długo zajmie odszukiwanie i odzyskiwanie tego, co zostało po deweloperskiej spółce Dolcan.

Długo zajmie odszukiwanie i odzyskiwanie tego, co zostało po deweloperskiej spółce Dolcan - pisze we wtorek "Puls Biznesu". Spółka, zanim upadła, zdążyła wyzbyć się majątku.

Teraz wszystko, co się da, będzie próbował odzyskać syndyk. "Bankructwo Dolcanu to rezultat wynaturzonej symbiozy, w jakiej funkcjonował z również upadłym SK Bankiem" - pisze gazeta. Jak czytamy, ponad połowa z 2,8 mld zł kredytów, których udzielił bank, wypłynęła do grupy kilkudziesięciu firm skupionych wokół Dolcanu.

"Według prokuratury bank i deweloper funkcjonowały jak wielki gang, na czele którego stali Sławomir D., założyciel i wieloletni właściciel Dolcanu, oraz Jan B. wieloletni prezes SK Banku" - czytamy. Obydwaj od listopada 2017 roku przebywają w areszcie.

Ze względu na rozbudowaną i nieoczywistą sieć powiązań Dolcanu z kilkudziesięcioma spółkami, przed upadkiem deweloperowi udało się wyprowadzić majątek. Na 800 mln zł szacuje długi firmy syndyk Katarzyna Uszak.

"Dokładna kwota będzie wynikać z przygotowywanej listy wierzytelności" - podaje dziennik. Tymczasem w momencie wejścia do firmy syndyk znalazła kasę całkowicie pustą.

