W Trójmieście przepłaca się za mieszkania. Dom Development zarobił więcej od prognoz

Eldorado mieszkaniowe się kończy. Ceny mieszkań rosną i coraz mniej jest kupujących. Choć deweloperzy oddają w tym roku do użytku najwięcej mieszkań w historii, to nowych inwestycji sprzedają coraz mniej. Największy deweloper zarobił w trzecim kwartale więcej niż oczekiwano, ale mniej niż przed rokiem.

Dom Development miał 21,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w trzecim kwartale 2018 r. wobec 26 mln zł rok wcześniej. Zysk o 16 proc. niższy niż rok temu. Jednocześnie jednak wyższy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali 20,8 mln zł na plusie.

Sprzedaż spółki spadła rok do roku o 135 mieszkań do 946 w trzecim kwartale, ale i tak udało się utrzymać stanowisko lidera rynku. Na drugim miejscu był Marvipol, któremu akurat sprzedaż nieco wzrosła, a na trzecim Atal, który zaliczył czwarte największe tąpnięcie wśród deweloperów.

Choć liczba oddawanych mieszkań jest najwyższa w historii - do własnego lokum wprowadzało się w tym roku 14,4 tys. rodzin miesięcznie - to był to efekt sprzedaży sprzed lat. W tym roku łącznie deweloperzy sprzedali o 1660 nowych mieszkań mniej niż przed rokiem.

Ceny w Gdańsku oszalały

Nie dziwne, skoro ceny aż tak poszły w górę. Średnia cena w siedmiu największych miastach w drugim kwartale poszła w górę o aż 664 zł za mkw. - podaje NBP. Największe wzrosty cen były w Gdańsku - o 1601 zł za mkw. I widać to w wynikach Dom Development.

To właśnie na nieruchomościach trójmiejskich Dom Development zarabia najwięcej. Na 123 mln zł przychodów w trzecim kwartale zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 45,0 mln zł, czyli 37 proc. ceny. W przypadku Warszawy jest to 30 proc., a Wrocławia 23 proc. Z tych liczb wynika, że gdańszczanie przepłacają. Najprawdopodobniej ze względu na niską w porównaniu do popytu podaż nowych lokali.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 266 mln zł wobec 245 mln zł rok wcześniej. W trzecim kwartale grupa przekazała klientom 587 mieszkań wobec 553 rok wcześniej. W okresie trzech kwartałów liczba przekazań wyniosła 2 028 wobec 1 457 rok wcześniej.

