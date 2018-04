Dostęp do sieci tanieje. Za internet w komórce płacimy najmniej

Fot. Thomas Galvez/Flickr (CC BY 2.0) Średni koszt za internet w komórce wynosi 43 zł miesięcznie

Dostęp do Internetu jest coraz łatwiejszy. Tanieje zarówno Internet stacjonarny, jak i mobilny. Średni rachunek za Internet stacjonarny wynosi niecałe 53 zł, a za mobilny – ok. 43 zł. Polacy nie odpuszczają, gdy chodzi o obniżki, bo to właśnie od ceny zależy, jaką prędkość wybieramy.

W styczniu 2018 r. ceny za stacjonarny dostęp do Internetu kształtowały się na poziomie od 24,46 zł do 118,24 zł. W porównaniu do 2014 r. szczególnie widoczny był spadek cen w przedziale od 30 Mb/s do 100 Mb/s. Wyniósł 37 proc. W 2014 roku za taki Internet płaciliśmy ponad 80 zł, a teraz - około 51 zł w 2018 r. Staniał także Internet mobilny, niezależnie od limitu, ale największa różnica była widoczna w przypadku limitu od 50 GB do 100 GB. Średnio za taką usługę płacimy obecnie ok. 60 zł, a jeszcze cztery lata temu było to ok. 95,56 zł. Takie dane opublikował Urząd Komunikacji Elektronicznej.

W 2017 r. z Internetu stacjonarnego korzystało około 70 proc. mieszkańców Polski. Średnia prędkość posiadanego dostępu do sieci w stałej lokalizacji wyniosła w przypadku klientów indywidualnych około 83 Mb/s, a na wybór miała wpływ przede wszystkim cena. Blisko 37 proc. konsumentów uznało koszty ponoszone z tytułu korzystania z internetu stacjonarnego za czynnik decydujący o wyborze określonej prędkości usługi – podał UKE. Według analiz Urzędu średni rachunek za Internet stacjonarny wyniósł w 2017 r. 52,7 zł.

Ponad 25 proc. Polaków deklaruje, że korzysta z Internetu mobilnego. Wysokość płaconego przez nich rachunku za tę usługę wynosi średnio 43,3 zł.

Internet dla biznesu tanieje wolniej

Firmy i instytucje płacą z kolei za internet stacjonarny od 45,61 zł do 199,65 zł. Internet dla biznesu nie taniej tak bardzo, jak ten dla klientów indywidualnych. Największa różnica procentowa w ponoszonych przez klientów kosztach była widoczna – jak podał UKE - w przedziale od 30 Mb/s do 100 Mb/s, gdzie stawki spadły z 90 zł w 2014 r. do 74 zł w 2018 r., czyli o 18%. Firmy zatrudniające jedną osobę płacą średni rachunek za Internet stacjonarny na poziomie 62 zł. W dużych przedsiębiorstwach (ponad 250 pracowników) miesięczny średni koszt dostępu do Internetu to 445 zł.

34 proc. firm korzysta zaś z Internetu mobilnego. Koszty, jakie ponosiły firmy z tytułu korzystania z Internetu mobilnego, wahały się od 56 zł, w przypadku firm jednoosobowych, do 6000 zł w odniesieniu do przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 osób – wynika z danych UKE.

