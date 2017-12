Blisko milion Polaków powinno wymienić dowód. Brak ważnego dokumentu może słono kosztować

Blisko milion Polaków pod koniec roku w portfelu może mieć przeterminowany dowód osobisty. Tyle dokumentów powinno trafić do wymiany w listopadzie i grudniu. Bez ważnego dokumentu możemy mieć spore problemy w urzędach, bankach i na granicy. Przypominamy, jak złożyć wniosek o dowód bez wychodzenia z domu.

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji prawie milion Polaków powinno do końca 2017 r. złożyć wniosek o nowy dowód. W innym wypadku dokument po prostu straci ważność.

W tym roku mija dekada, od kiedy spora część Polaków masowo musiała "zielone książeczki" na plastikowe dokumenty. Plastik pojawił się w 2001 r., ale nie było obowiązkowej wymiany. Przez to w sumie do wymiany jest w tym roku 5 mln dokumentów. Tylko w listopadzie i grudniu powinno to zrobić prawie milion osób. Dodatkowe 3 mln dowodów powstaną przez zgubienia i zmianę danych.

W samym tylko listopadzie ważność straciły dowody 552 tys. osób, w grudniu ten los spotka kolejne 435 tys. Spora grupa "listopadowiczów" wciąż może nie mieć nowego dokumentu. Dlaczego? Bo na wydanie nowego plastiku czeka się do 30 dni. Resort cyfryzacji nie informuje, ilu zapominalskich jeszcze nie złożyło wniosku. Tymczasem do końca 2017 r. zostało tylko 29 dni.

W przyszłym roku liczba dowodów, którym upływa ważność, sięgnie około 2,5 mln.

Kara nawet 5 tys. zł