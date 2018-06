Droga ekspresowa S7 coraz bliżej. Wybrano wykonawcę kolejnego odcinka w Małopolsce

Fot. gddkia Odcinek Widoma-Kraków to fragment trasy od stolicy Małopolski do granicy woj. świętokrzyskiego.

Polaqua wybuduje odcinek drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do Krakowa. Odcinek o długości 18,3 km ma być gotowy mniej więcej za trzy lata. Będzie kosztował nieco ponad miliard złotych.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wybraniu ofery Polaquy.



Odcinek od węzła Widoma do Krakowa jest jednym z trzech składających się na trasę S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do stolicy Małopolski. Całość liczy 55,6 km. Pozostałe to: fragment od granicy woj. świętokrzyskiego do Szczepanowic o długości ok. 23,3 km oraz fragment od węzła Szczepanowice do węzła Widoma.

Odcinek "siódemki" od granicy świętokrzyskiego do Krakowa stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki. Powstanie 8 węzłów: Książ, Miechów, Szczepanowice, Widoma, Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów.

Droga ekspresowa S7 ma być najdłuższą drogą szybkiego ruchu w Polsce - 706 km. Połączy Gdańsk z Rabką-Zdrój, przez Warszawę i Kraków. Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk zapowiadał, że cała trasa będzie gotowa w 2022 roku.

