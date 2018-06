Drogi ekspresowe i autostrady opóźnione. Sprawdziliśmy, które trasy otworzą się jeszcze w wakacje

Fot. Marta Sitkiewicz/Wirtualna Polska Mapa inwestycji drogowych w Polsce w większości jest na zielono. Ale to nie zasługa budowlańców, a dalekich terminów oddania dróg

Zaledwie kilka tras szybkiego ruchu będzie otwartych jeszcze w tym roku. Sprawne wyjazdy na wakacje czekają Polaków najwcześniej w 2019 roku. Co i kiedy będzie otwarte? Sprawdź naszą mapę inwestycji.

- Ja to się nawet cieszę, że jeszcze budują tę trasę - mówi wprost starsza kobieta. - Przynajmniej bez problemu truskawki mogę sprzedawać - śmieje się. A gdy rozmawiamy, w mikroskopijnej zatoczce przy tymczasowej drodze zatrzymuje się auto. W środku cała rodzina, kierowca wyskakuje po truskaweczki i śmigają dalej. No, prawie. Najpierw trzeba jeszcze wrócić na zatłoczoną trasę, a o to łatwo nie jest. Tak teraz wyglądają okolice Wyszkowa, kilkanaście metrów od trasy S8.

Kto od strony Warszawy będzie chciał jechać na Mazury, prawdopodobnie wybierze właśnie tę drogę. Według planów ekspresówka miała być oddana w połowie wakacji. Dziś wiadomo, że to już praktycznie nierealne. W połowie sezonu urlopowego oddany zostanie tylko kawałek: od Ostrowa Mazowieckiego do granicy województwa. Ale dwa pozostałe odcinki nie będą gotowe wcześniej niż na przełomie sierpnia i września. A to oznacza, że wyjazd na Mazury będzie łatwiejszy dopiero w przyszłe wakacje. Niektórym może się uda wrócić nową drogą, choć i to jest wątpliwe.

Przejechaliśmy się budowaną S8. Pracę trwają na kilkunastu odcinkach. W wielu miejscach droga wygląda na bliską ukończenia, ale... wystarczy konsekwentnie jechać w stronę Białegostoku, by zobaczyć w czym problem. W wielu miejscach nie sposób spotkać żywego ducha, prace czekają. A to nie ma barier, a to krawężnik niegotowy.

Budowlańcy są wyczuleni na ciekawskie oko. Gdy tylko wyciągam telefon, przeganiają mnie z wiaduktu. - Tu trwa budowa, proszę sobie iść - krzyczą z daleka. Z kolei tam, gdzie ich nie ma, nie ma też nic ciekawego do pokazania. Ot pustka.

Co by się nie działo, w wakacje kierowcy jadący do Augustowa, Rajgrodu czy Suwałk będą więc stać w korkach. To samo jadący do Białegostoku czy Zambrowa. Przejazd 40-kilometrowym odcinkiem zamiast trwać maksymalnie kilkanaście minut (przy dopuszczalnej prędkości) wydłuży się nawet do godziny. W obie strony okoliczna trasa jest po prostu zapchana. A byliśmy tam w środę – dwa dni przed końcem roku szkolnego, a jednocześnie przed startem sezonu urlopowego.

Nowy termin? Nieznany

Jadący z Wrocławia nad morze przez Poznań dalej będą stać na wciąż budowanej S5. Ostatni z odcinków przed stolicą Wielkopolski miał być oddany w listopadzie zeszłego roku. Teraz nowy termin to listopad 2018. Ale GDDKiA go nie potwierdza, co może oznaczać najgorsze - trasa będzie opóźniona więcej. W lokalnej prasie pełno jest za to materiałów, że podwykonawcy skarżą się na głównego wykonawcę drogi.

Także wybierający się w góry nie mogą liczyć na to, że w tym roku będzie szybciej. Kilkukilometrowy fragment zakopianki pod Chabówką miał być gotowy w sierpniu. Będzie, ale przyszłego roku. Oddanie sześciu kilometrów trasy opóźni się, gdyż trzeba przebudować okoliczne linie wysokiego napięcia. Na innych częściach zakopianki problemów nie ma, ale jazda nimi to odległa przyszłość. Zaawansowanie budowy odcinka Naprawa - Skomielna Biała wynosi w tej chwili kilkanaście procent. Zgodnie z założeniami droga będzie gotowa na przełomie 2020 i 2021 roku.

O przedłużenie kontraktu poprosiły też firmy Salini i Todini, które budują odcinek S7 z Chęcin do Jędrzejowa. 21-kilometrowym fragmentem ekspresówki powinny od pół roku bez problemów jeździć samochody. Kolejny termin minął 17 czerwca. Ale wciąż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad analizuje wnioski o przesunięcie daty oddania drogi. Optymistyczny termin to końcówka tego roku, realny to początek 2019 roku.

Obwodnica Koszalina, czyli kawałek trasy S6, najpewniej poczeka do końca tego roku. Nowa oficjalna data oddania trasy do użytku znana nie jest. Miała być otwarta w lipcu tego roku, ale nie ma na to szans. GDDKiA tłumaczy, że wciąż analizuje dokumenty od wykonawcy. Zgłosił wydłużenie terminu, gdyż pojawiły się nowe, nieprzewidziane wcześniej prace – pod ziemią zlokalizowano języki wodne, których wcześniejsze analizy terenu nie odnotowały.

Gdzie pojedziemy szybciej? Możliwe, że po obwodnicy Puław. Fragment S12 miał być gotowy już w kwietniu, ale wykonawca poprosił GDDKiA o dodatkowy czas. Dostał nieco ponad trzy miesiące. Firma Energopol Szczecin obiecuje, że jeśli pogoda dopisze, to zrobi wszystko, by oddać 12-kilometrowy odcinek wcześniej. W tej chwili termin oddania drogi to przełom lipca i sierpnia.

Dojazd nad morze ekspresowy za rok

GDDKiA zapewnia, że najwięcej nowości będzie się działo na trasie S3 pomiędzy Zieloną Górą a Legnicą. 25 czerwca planowane jest oddanie fragmentu z Lubina do Legnicy (południowa nitka). W lipcu z kolei będą gotowe fragmenty w samym Lubinie oraz trasa z Nowej Soli do Gaworzyc. I na tym koniec. Bo trasa z Zielonej Góry do Niedoradza to przełom listopada i grudnia. Podobnie dalej z Niedoradza do Nowej Soli. Odcinek z Kazimierzowa do Lubina będzie gotowy nie wcześniej niż we wrześniu tego roku. Wniosek? Południe Polski nad morze szybką trasą pojedzie dopiero na wakacje w przyszłym roku.

Trzeba jednak pamiętać, że GDDKiA jest skrajnie optymistyczna, jeśli chodzi o S3. Od dawna pojawiają się głosy, że terminów nie uda się dotrzymać. Dyrekcja jednak zostaje przy swoim - i powyższe daty uznaje za wiążące.

Skąd przesunięcia? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie chce mówić o niczyjej nieudolności. - Przy podpisywaniu umów podawana jest zawsze data umowna, wynikająca z terminów kontraktu. Ostateczna data oddania inwestycji do użytku może się jednak zmienić za sprawą nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od wykonawcy jak i zamawiającego. Taki okolicznościami mogą być np. dodatkowe prace archeologiczne, odmienne niż zakładano w projekcie warunki hydrogeologiczne, złe warunki pogodowe uniemożliwiające wykonywanie robót czy też rozszerzenie zakresu robót – wyjaśnia Jan Krynicki, rzecznik GDDKiA.

- Jeżeli są podpisywane aneksy do umów przesuwające terminy zakończenia prac, to są one poprzedzane negocjacjami oraz rozpatrzeniem zasadności roszczeń wykonawcy. Co za tym idzie uznawane są jedynie te potwierdzone i zasadne, a nie wszystkie jakie zgłasza określony wykonawca – dodaje. I tłumaczy, że GDDKiA zawsze sprawcza, czy opóźnienia nie wynikają ze złej organizacji pracy. Gdy tak jest – terminu się nie przesuwa, można natomiast zacząć naliczać kary od opóźnień.

