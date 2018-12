Drogi poniżej założeń. Do końca roku 69 km nowych szybkich tras

Włączenie do końca roku 69 km ma poprawić mało imponujące statystyki, w których kolejny rok z rzędu nie zostanie wykonany plan założony na początku roku – informuje "Rzeczpospolita".

Do końca grudnia mają zostać uruchomione jeszcze cztery odcinki: dwa znajdują się na drodze ekspresowej S3: od węzła Niedoradz do drogi wojewódzkiej nr 283 oraz węzła Kaźmierzów do węzła Lublin-Północ.