Duda dumny ze szczytu klimatycznego, choć porozumienia nie ma

Trwa impas w rozmowach pomiędzy uczestnikami szczytu klimatycznego w Katowicach. Nieoficjalnie mówi się, że kością niezgody są niektóre zapisy w porozumieniu i brak kompromisu pomiędzy państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się. Spotkania mają potrwać do jutra, a jeśli trzeba to do niedzieli.