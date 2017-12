Duże zmiany podatkowe dla blisko trzech milionów polskich firm

W nowym roku niemal trzem milionom polskich przedsiębiorców przybędzie nowy obowiązek podatkowy, nazywany jednolitym plikiem kontrolnym. Kto się spóźni, może mieć kłopoty z fiskusem.

Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie długo oczekiwane przepisy dotyczące jednolitego pliku kontrolnego. Od tej daty wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku, czyli także osoby prowadzące działalność gospodarczą, będą zobowiązane do raportowania miesięcznych rejestrów zakupu i sprzedaży do Ministerstwa Finansów. Będzie się to odbywało w formacie JPK zaprojektowanym przez ministerstwo.

„Raportowanie co do zasady będzie odbywać się miesięcznie, a więc za miesiąc styczeń będziemy musieli złożyć zeznania JPK do 25 lutego 2018 roku Miesięczny system raportowania dotyczy również podmiotów rozliczających się kwartalnie.” - mówi w rozmowie z MarketNews24 Tomasz Zaleski, Doradca podatkowy, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego w Kochański Zięba i Partnerzy.

Wielu podatników prawdopodobnie nie wie jeszcze o tym nowym obowiązku. Jeżeli nie dowiedzą się o tym do 25 lutego, będą w kłopotach.