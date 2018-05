Sezon na dywidendy rozkręca się. Kilkadziesiąt spółek ogłosiło plany podziału zysków

Fot. WOJTEK LASKI Dzięki wypłacanym dywidendom inwestorzy mogą podreperować konta

Bank ING, grupa Żywiec i Kruk wkrótce rozdzielą między posiadaczy akcji prawie 700 mln zł. Lista giełdowych spółek, które podzielą się zyskami z ubiegłego roku, jest o wiele dłuższa. Dywidendy zapowiedziały m.in.: Pekao, Orlen, Play i CCC.

Ostatnie trzy miesiące nie były łaskawe dla większości posiadaczy akcji. Notowania na warszawskiej giełdzie od szczytu w styczniu spadły średnio o 12 proc. (indeks WIG). Pocieszeniem dla wielu może być dywidenda, a więc część zysku z poprzedniego roku, którą wiele spółek wypłaca akcjonariuszom. Do tej pory zarządy około 50 firm zadeklarowały, że podzielą się zarobionymi pieniędzmi.

Na wypłatę mogą już spokojnie oczekiwać posiadacze akcji ING Banku Śląskiego, piwnej grupy Żywiec i największego polskiego windykatora Kruka. Cała trójka w ostatnim tygodniu kwietnia ustaliła listy osób, którym przypadnie w tym roku dywidenda.

Przypomnijmy, że udział w zyskach z poprzedniego roku przypada na każdego posiadacza akcji bez wyjątku, jeśli tylko miał na koncie maklerskim zapisane akcje w ustalonym przez spółkę konkretnym dniu.

Wystarczyło więc posiadać na dzień 25 kwietnia 100 sztuk akcji ING, żeby 10 maja otrzymać przelew w wysokości 320 zł (minus podatek). Co ważne, nie trzeba być akcjonariuszem spółki w roku, którego dotyczy zysk.

Czy warto kupować spółki, które wypłacają dywidendę?

Mniej ważna kwota. Ważniejszy procent

Na każdą akcję po 15 zł wypłaca grupa Żywiec, a po 5 zł - Kruk. Oczywiście trzykrotna przebitka w tym przypadku jest tylko pozorna. Akcje pierwszej ze spółek są bowiem dużo droższe. Dywidenda całej trójki jest na zbliżonym poziomie, jeśli chodzi o stopę dywidendy (procent ceny akcji jaki stanowi kwota dywidendy). Wynosi ona około 1,5-3 proc.

Cała trójka do "rozdania" ma w sumie prawie 700 mln zł. Najwięcej wyda ING (416 mln zł). Najmniej Kruk (94 mln zł).

To najbardziej rozpoznawalne spółki z warszawskiej giełdy, ale nie jedyne. Wśród tych, które już ustaliły listy uprawnionych do dywidendy, są Stalexport Autostrady i PCC Rokita. Warto na nie zwrócić uwagę ze względu na całkiem wysoką stopę dywidendy - około 7 proc. To oznacza, że z każdych 100 zł zainwestowanych w akcje otrzymamy około 7 zł.

Dywidendy spółek, które przyznały prawo do dywidendy w kwietniu spółka dywidenda na akcję pula przeznaczona na dywidendę stopa dywidendy przyznanie prawa

wypłata dywidendy ING Bank Śląski 3,20 zł 416 320 000,00 zł 1,63% 25.04.2018 10.05.2018 PCC Rokita 8,31 zł 164 980 923,00 zł 7,10% 16.04.2018 08.05.2018 Grupa Żywiec 15,00 zł 154 070 055,00 zł 3,13% 23.04.2018 10.05.2018 Kruk 5,00 zł 94 039 500,00 zł 2,14% 25.04.2018 27.04.2018 Stalexport Autostrady 0,29 zł 71 705 986,67 zł 7,04% 18.04.2018 18.05.2018 źródło: opracowanie własne na podstawie komunikatów spółek giełdowych

Kwiecień to tak naprawdę pierwszy z miesięcy, gdy spółki giełdowe ogłaszają plany dotyczące wypłat z zysków. W większości przypadków osoby zainteresowane dywidendą mają więc jeszcze szansę zorientować się, kiedy konkretna firma będzie ustalać listy uprawnionych i tym samym załapać się na przelew.

Wśród najbardziej rozpoznawalnych spółek całkiem spore wypłaty szykuje operator sieci komórkowej Play i budowlany Budimex. W pierwszym przypadku zarząd rekomendował 2,57 zł, co stanowi około 8 proc. obecnej ceny akcji. Druga ze spółek zaproponowała 17,61 zł, a więc stopa dywidendy to około 9 proc.

Liczna grupa banków

Zyskami podzielą się niektóre banki. Wypłaty zapowiedziały już mBank, BZ WBK, Handlowy i Pekao. Pierwsze dwa poskąpią pieniędzy, bo posiadacze akcji mogą liczyć na zaledwie około 1 proc. dywidendy względem bieżącej wartości akcji.

Najhojniejszą wypłatę zapowiada Pekao. Mowa o puli łącznie ponad 2 mld zł, a więc 99 proc. wypracowanego jednostkowego zysku za 2017 rok. Z tego na pojedynczą akcję przypadnie 7,90 zł. Biorąc pod uwagę, że w piątek jedna akcja Pekao kosztowała 117,5 zł, stopa dywidendy wychodzi prawie 7 proc.

Według zapowiedzi zarządu Pekao, żeby załapać się na dywidendę, trzeba będzie mieć akcje na dzień 6 lipca. Biorąc pod uwagę 2-dniowe opóźnienie w rozliczaniu transakcji na giełdzie, ostatni dzień na zakup przypadnie 4 lipca.

Spora część dywidendy Pekao trafi do głównego właściciela, którym jest PZU, a więc spółka należąca do skarbu państwa. Bezpośrednio do kasy państwa wpłynie w tym roku część zysku z PKN Orlen. Na każdą z prawie 118 mln akcji należących do skarbu państwa przypadnie po 3 zł. To mniej więcej 3,5 proc. bieżącej ceny akcji paliwowego koncernu. Cała pula na dywidendę opiewa na 1,3 mld zł.

Na dywidendowej liście wśród pozostałych popularnych giełdowych spółek można znaleźć jeszcze m.in.: CCC, Eurocash, Asseco Poland i Wirtualną Polskę.

Wybrane spółki, które zapowiedziały wypłatę dywidendy spółka dywidenda na akcję stopa dywidendy Ostatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendy wypłata dywidendy Echo Investment

0,50 zł 9,60% 30.04.2018 11.05.2018 Budimex

17,61 zł 9,07% 24.05.2018 07.06.2018 Unimot 1,70 zł 8,74% 01.06.2018 19.06.2018 Dom Development 7,60 zł 8,64% 22.06.2018 04.07.2018 Play

2,57 zł 8,04% 27.04.2018 10.05.2018 Asseco Poland

3,01 zł 6,75% 17.05.2018 07.06.2018 Pekao

7,90 zł 6,74% 04.07.2018 20.07.2018 Bank Handlowy

4,11 zł 5,14% 14.06.2018 25.06.2018 PKN Orlen

3,00 zł 3,46% 18.07.2018 03.08.2018 Eurocash

0,73 zł 3,00% 14.05.2018 06.06.2018 Wirtualna Polska

0,96 zł 1,71% 06.07.2018 20.07.2018 mBank

5,15 zł 1,17% 22.05.2018 07.06.2018 CCC

2,30 zł 0,87% 27.09.2018 01.10.2018 BZ WBK

3,10 zł 0,85% 28.05.2018 14.06.2018 źródło: opracowanie własne na podstawie komunikatów spółek giełdowych

- Tradycyjnie przełom pierwszego i drugiego kwartału jest okresem, w którym spółki przy okazji wyników rocznych deklarują wysokość wypłaty z zysku za ubiegły rok. Przy obserwowanej obecnie dużej zmienności na warszawskiej giełdzie tym bardziej warto postawić na podmioty dzielące się zyskiem z akcjonariuszami - wskazuje Kamil Hajdamowicz, doradca inwestycyjny Vienna Life.

- Wypłacana dywidenda jest czynnikiem stabilizującym kurs spółki, potrafiącym podreperować nadszarpnięte spadkami cen stopy zwrotu w portfelach inwestorów. Gra pod wypłacane dywidendy może okazać się zyskowna, jednak należy się do niej dobrze przygotować i mieć zawczasu przygotowaną odpowiednią strategię działania - podkreśla ekspert.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl