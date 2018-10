Dziennikarz money.pl nominowany do nagrody im. Andrzeja Wojciechowskiego

Fot. money.pl Mateusz Ratajczak został nominowany za swój głośny tekst o kulisach pracy w warszawskich firmach finansowych

Znamy listę nominowanych do Nagrody Radia Zet im. Andrzeja Wojciechowskiego. Wśród nich znalazł się dziennikarz WP/money.pl Mateusz Ratajczak.

Nasz reporter został nominowany za swój materiał „Warszawskie kotłownie”. Ratajczak odsłania w nim kulisy pracy w stołecznych firmach finansowych. „Tu pracownik dla pieniędzy zrobi wszystko. Za 10 tys. zł rozbierze się i przejdzie nago przez biuro lub namówi inwalidę do sprzedania wózka. Tu klientem trzeba gardzić. Gdy straci cały majątek, najlepiej go wyśmiać” – pisał nasz dziennikarz w swoim głośnym materiale (KLIKNIJ TUTAJ I PRZECZYTAJ CAŁY NOMINOWANY TEKST).

Szokujące kulisy pracy w "kotłowniach". Młodzi nie mają żadnych skrupułów

Ratajczak zrobił reportaż wcieleniowy. Zatrudnił się na parę tygodni w jednej z firm, której działanie przypominało fabułę filmu „Wilk z Wall Street”. Tyle tylko, że to, co widział miało miejsce w jednym z warszawskich biurowców. – Nie zdawałem sobie sprawy, z tego, jak się w to wszystko wkręcałem. To nie było fajne – opowiadał w jednym z wywiadów o pracy nad tekstem.

Doświadczenie z pracy w „kotłowni” dziennikarza money.pl zaowocowało nie tylko tym głośnym tekstem (wcześniej był nominowany m.in. do Nagrody im. Dariusza Fikusa), ale wydaną niedawno książką. Zbiera ona bardzo dobre recenzje.

Inni nominowani do nagrody to: Wojciech Czuchnowski (za cykl artykułów w "Gazecie Wyborczej" o roli służb specjalnych w przejęciu Trybunału Konstytucyjnego), Grzegorz Głuszak (za reportaż "25 lat za niewinność" w "Superwizjerze" TVN 24), Bertold Kittel, Anna Sobolewska i Piotr Wacowski (za reportaż "Polscy neonaziści" w "Superwizjerze" TVN24), Robert Mazurek (za cykl porannych wywiadów w RMF FM, ze szczególnym uwzględnieniem rozmowy z Maciejem Świrskim), Bianka Mikołajewska (za cykl artykułów o inwigilacji opozycji opublikowanych w Oko.press), Paweł Reszka (za książkę "Mali Bogowie 2”), Grzegorz Rzeczkowski (za cykl artykułów śledczych wskazujących na ingerencję Rosji w politykę suwerennych krajów w "Polityce"), Andrzej Stankiewicz i Andrzej Gajcy (za teksty odsłaniające kulisy kryzysu dyplomatycznego wywołanego przyjęciem przez Polskę nowelizacji ustawy o IPN w Onecie), Marek Sygacz (za reportaż "Rakka” w Polsat News), Ewa Wołkanowska-Kołodziej (za reportaż "Więźniowie czwartego piętra” w miesięczniku „Pismo. Magazyn Opinii”).

Zwycięzcę poznamy 14 listopada podczas gali w warszawskiej Zachęcie. Nagroda Radia Zet ma czternastoletnią tradycję. Zwycięzca oprócz uznania może liczyć na 50 tys. zł netto nagrody.

