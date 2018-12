E-dowód już w marcu, ale nie ma do nich czytników. Problem za 473 mln zł

Zostało zaledwie 100 dni nim e-dowody zaczną być wydawane – przypomina Gazeta Wyborcza. Mają dać możliwość podpisania umowy czy faktury elektronicznie, albo zapisać się na wizytę do lekarza przez Internet.

Proces ich wydawania rusza z początkiem marca 2019 r., obliguje nas do tego Unia Europejska. Aby faktycznie pełniły swą funkcję potrzebne są specjalne czytniki dla urzędów oraz obywateli, jeśli chcą załatwiać sprawy zdalnie bez wypisywania stosów dokumentów – tłumaczy dziennik.

Kłopot w tym, państwo nawet nie wie jakie to będą urządzenia. Ich zamawianie bowiem kontroluje CBA. Na przyszły rok w budżecie zarezerwowane jest 5,4 mln zł na ich zakup. 5753 sztuki mają zostać przekazane samorządom do kodowania wydawanych e-dowodów. Jednak pozostałe urzędy i firmy czytnik będą musiały kupić sobie same.