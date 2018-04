Elektroniczne recepty. System Asseco już gotowy do działania

Fot. Asseco Adam Góral prezes Asseco Poland widzi w sektorze zdrowotnym okazję do zysków

Elektroniczne recepty miały już wejść w życie w 2006 roku i od tego czasu tony papieru wciąż się marnowały. Takie ułatwienie dopiero za dwa lata. Oprogramowanie jest już gotowe.

Od połowy lutego trwa pilotaż systemu e-Recept koordynowany przez Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z obowiązującą ustawą mają one trafić do powszechnego użytku od początku 2020 r. Jednostki medyczne i apteki będą musiały przystosować oprogramowanie do możliwości ich wystawiania oraz realizacji.

Asseco Poland podało w czwartek, że przygotowany przez firmę system Asseco Medical Management Solutions (AMMS) przeszedł z sukcesem testy integracyjne z systemem P1, czyli z elektroniczną platformą służby zdrowia, gromadząca i udostępniająca informacje o "zdarzeniach medycznych".

Spółka Asseco Poland dzięki temu znalazła się na liście dostawców systemów gabinetowych, gotowych do obsługi informatycznej e-Recept.

Elektroniczne recepty miały już wejść w życie pierwotnie już w 2006 roku, ale władza kazała na nie czekać jeszcze czternaście lat. Pacjent miał dostawać tylko kod kreskowy od lekarza i z nim udawać się do apteki. Osoby, które chodzą do lekarza tylko po recepty, nie musiałyby już zajmować miejsca w kolejkach do gabinetu.

Asseco Poland zadeklarowało właśnie, że oprogramowanie jest już sprawdzone i gotowe do użytku. Uzyskanie pozytywnej opinii wymagało przejścia szeregu scenariuszy na przeznaczonym do tego celu środowisku testowym, które zostało udostępnione przez CSIOZ w ramach warsztatów „Projectathon e-Recepty”.

Testy odbyły się w dniach 19-20 marca 2018 r. Podczas spotkania sprawdzana była m.in. poprawność komunikacji, we wszystkich zaplanowanych transakcjach, pomiędzy platformą P1, a systemami usługodawców oraz zgodność elektronicznych dokumentów recept i jej realizacji.

- AMMS jest w pełni gotowy do podłączania do centralnego systemu zapisywania recept w ramach platformy P1. Ma ona usprawnić obsługę pacjentów oraz ułatwić dostęp do danych medycznych i przyspieszyć proces zakupu leków - powiedział Krzysztof Groyecki, wiceprezes zarządu Asseco Poland.

Wprowadzenie elektronicznych recept ma m.in. wyeliminować problem, wynikający z niepoprawnego odczytu pisma odręcznego i zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów poprzez ograniczenie możliwości wydania nieprawidłowego leku. Umożliwi też dostęp do historii wystawionych recept, dzięki czemu proces leczenia będzie lepiej skoordynowany.

