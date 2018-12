E-zwolnienia lekarskie. Lekarze zgłaszają problem z systemem. ZUS mówi o "spowolnieniu"

W sieci zawrzało

Lekarze nie wiedzą co robić, niektórzy wypisują je na bloczkach inni, dopytują, kto będzie potem ręcznie uzupełniał dane? Ilu Pacjentów mniej mają przyjąć kolejnego dnia, aby wprowadzić dane pacjentów z dziś do systemu ZUS?

- Być może dotyczy to aplikacji gabinetowych, ale nie jest to system, który ZUS obsługuje - stwierdził.

Jak pisaliśmy w money.pl, do tej pory jedynie 30 proc. lekarzy rodzinnych wypisywało e-ZLA. Od 1 grudnia mają to robić wszyscy.

Obligatoryjnie, czy fakultatywnie?

Lekarze apelują do ZUS, aby honorował specjalnie przygotowany druk orzekający o niezdolności do pracy. "W trosce o naszych pacjentów wszyscy ci polscy lekarze, którzy nie są przygotowani do e-ZLA – będą wystawiać druk „orzeczenie o niezdolności do pracy” przygotowany przez POL. Kategorycznie domagamy się, aby ten druk był honorowany przez ZUS i na jego podstawie nasi pacjenci mieli wypłacany zasiłek chorobowy."