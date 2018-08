Ecco walkathon po raz 10. w Warszawie

W sobotę, 15 września, na warszawskiej Agrykoli odbędzie się ECCO Walkathon, największy charytatywny spacer świata! Wystarczy przyjść i spacerować, a za każdy przebyty kilometr firma ECCO przekaże 4 złote na konto wybranej fundacji charytatywnej. Do tej pory w dziewięciu polskich edycjach akcji udział wzięło ponad 153 tysięcy spacerowiczów, którzy niemal 31 razy okrążyli ziemi, by ECCO mogło przekazać blisko 5,5 miliona złotych na cele charytatywne.

1 kilometr = 4 złote

Idea ECCO Walkathonu jest prosta: wystarczy kupić bilet, przyjść 15 września na warszawską Agrykolę i spacerować, a organizator akcji, firma ECCO, za każdy przebyty kilometr, wpłaci cztery złote na konto wybranej przez uczestnika fundacji charytatywnej. Wychodzone pieniądze będzie można przekazać na rehabilitację ruchową i neurologopedyczną podopiecznych Fundacji Radia ZET lub na rehabilitację domową i turnusy rehabilitacyjne dla dzieciaków z Fundacji TVN „nie jesteś sam”. Do wyboru będą dwie trasy – 6 kilometrowa przeznaczona dla rodzin z małymi dziećmi i 10 kilometrowa dla zaawansowanych spacerowiczów.

Bilet, pakiet i spacerujemy!

Na miejscu imprezy bilet wymieniany jest na pakiet startowy składający się z: materiałowej modnej i praktycznej torby na ramię w stylu skandynawskim, butelki wody, jabłka

i przewodnika po trasach oraz identyfikatora. Podczas spaceru na identyfikator należy wkleić naklejkę otrzymaną w punkcie kontrolnym zlokalizowanym w połowie trasy, a po jej ukończeniu należy go zwrócić z zaznaczeniem na jaką fundację chcemy przekazać „wychodzone” pieniądze. W pakietach startowych dla dzieci poniżej 12 roku życia przygotowano w prezencie także kolorowy plecaczek i worek na buty ECCO Kids oraz bilet dziecięcy do duńskiego parku rozrywki LEGOLAND w Billund.

Liczy się każdy krok!

Im więcej pokonany kilometrów, tym wyższa kwota trafi do Fundacji. Dlatego ECCO Walkathon od początku swojego istnienia jest wspierany przez wiele znanych i cenionych postaci ze świata kultury, sztuki czy sportu, które zachęcają do wzięcia udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Ambasadorami tegorocznej edycji są m.in.: Szymon Majewski, Agnieszka Kołodziejska, Dorota Gardias, Olivier Janiak, Kamil Nosel, Damian Michałowski, Marcin Wojciechowski, Paweł Płuska, Beata Tadla, Karol Strasburger, Paweł Wawrzecki, Anna Guzowska czy Karol Wójcicki.

Chodź pomóc – akcja specjalna dla warszawskiego ZOO

W ramach jubileuszowej edycji ECCO Walkathonu zorganizowano akcję specjalną „Chodź pomóc”, w ramach której za każde zdjęcie wykonane podczas dowolnego spaceru, które do 15 września 2018 roku zostanie zamieszczone w aplikacji, ECCO przekaże 40 złotych na alpakoterapię prowadzoną przez Fundację Panda w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. Alpaki to zwierzętami o bardzo łagodnym usposobieniu – delikatne, płochliwe i zupełnie pozbawione agresji. Są szczególnie pozytywnie nastawione do dzieci, inteligentne i interesują się otoczeniem. Szybko uczą się nowych rzeczy, jak np. jedzenie z ręki człowieka czy chodzenie na smyczy. Bardzo lubią być głaskane i przytulane, a sam ich wygląd wzbudza sympatię i uśmiech. Alpaki pomagają dotrzeć do dzieci, wskazują zachowania, które dzieci mogą naśladować. Dlatego doskonale sprawdzają się w zooterapii i wspomagają rehabilitację ruchową oraz umysłową dzieci z autyzmem, ADHD, porażeniem mózgowym, zespołem Downa czy niedorozwojem umysłowym. Poprzez zabawy, przytulanie, głaskanie, dzieci otwierają się i rozluźniają, są radosne, uśmiechnięte i bardzo precyzyjnie wykonują ćwiczenia. Dzięki zajęciom ze zwierzętami dzieci są odważniejsze, oswajają się z tym co miękkie, twarde, mokre czy suche, uczą się panowania nad ciałem. Bardzo istotnym elementem jest również ruch, tego typu zajęcia poprawiają motorykę.

Limitowana pula biletów normalnych i dziecięcych (do 12 roku życia) do nabycia

w wybranych sklepach ECCO i ECCO Kids w Polsce oraz na ecco.com w cenie 39 złotych.

Spotkajmy się 15 września na warszawskiej Agrykoli, by spacerować i pomagać!

Bądź z nami również na Facebooku i ecco.com

Informacja prasowa