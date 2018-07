Efekt mundialu. Polacy rzucili się na chipsy, cukier i spirytus

Fot. Bartek Syta Najbardziej udanym dniem był dla sklepikarzy 19 czerwca.

Wygląda na to, że mundial pomógł małym sklepom (do 300 m2). Dzięki zwiększonej sprzedaży chipsów wartość sprzedaży w tych placówkach wzrosła o 5,4 proc. rok do roku i 2,4 w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Najbardziej udanym dniem był dla sklepikarzy 19 czerwca, czyli dzień meczu Polaków z Senegalem na piłkarskich Mistrzostwach Świata w Rosji. Tego dnia z dnia na dzień sprzedaż chipsów wzrosła aż o 160 proc. Efekt "biało-czerwonych" trwał jednak krótko. Już przy okazji kolejnych meczów, tj. "o wszystko" z Kolumbią i "o honor" z Japonią, sprzedaż chipsów dzień do dnia wzrosła tylko o odpowiednio 25 i 60 proc. Ogólnie, miesiąc do miesiąca, chrupek kupiono więcej o 12 proc.

Zakaz handlu w niedzielę. Kto może stanąć za ladą

Zaskakująco w tym kontekście wypada sprzedaż złocistego trunku, czyli piwa. Jego sprzedaż w czerwcu wzrosła tylko o 1 proc. w porównaniu z majem. Należy jednak pamiętać, że maj był w tym roku wyjątkowo upalny, a majówka trwała praktycznie cały tydzień.

Czerwiec też należał do ciepłych, dlatego nie dziwi wzrost wydatków na lody. Kupiliśmy ich o 16 proc. więcej niż przed rokiem.

Tegoroczna obfitość owoców, również będąca efektem gorącej aury, najwyraźniej zachęciła nas do wyrobu domowej produkcji nalewek. Tak chyba trzeba wytłumaczyć wzrost sprzedaży spirytusu o 60 proc. oraz cukru żelującego o 160 proc.

Jak pokazują też dane CMR, w czerwcu 2018 r. średnia wartość transakcji wyniosła 13,72 zł - niemal tyle samo co w maju 2018 r. i o 6,7 proc. więcej niż w czerwcu 2017 r. Na duży wzrost średniej wartości koszyka w ujęciu rok do roku wpłynęły zarówno wyższe ceny żywności, jak i rosnąca liczba opakowań na paragonie.

Ogółem więc był to dobry miesiąc dla drobnych sklepikarzy. "Jak wynika z danych CMR, w czerwcu 2018 obroty sklepów małoformatowych do 300 m2 były wyższe o 2,4 proc. w porównaniu do maja 2018 r. oraz o 5,4 proc. wyższe w porównaniu do czerwca ubiegłego roku. Natomiast liczba transakcji w czerwcu 2018 r. była o 1 proc. niższa niż rok wcześniej, ale o prawie 3 proc. wyższa niż miesiąc wcześniej, kiedy było więcej dni świątecznych (1 i 3 maja oraz Boże Ciało) i związane z nimi dwa długie weekendy" - czytamy w komunikacie.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl