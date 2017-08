Elektrownia jądrowa w Polsce. Minister Tchórzewski: nie ma jeszcze decyzji

Fot. pixabay (CC0)

Nie ma jeszcze decyzji o budowie elektrowni jądrowej - stwierdził minister energii Krzysztof Tchórzewski, cytowany w piątkowym komunikacie resortu.

"W nawiązaniu do pojawiających się w mediach doniesień i pytań kierowanych do resortu energii dotyczących decyzji w zakresie budowy elektrowni jądrowej informujemy, że jeszcze nie zapadła żadna decyzja w tej sprawie" - czytamy.

- Wielokrotnie już podkreślałem - a dziś robię to po raz kolejny - że budowa elektrowni jądrowej w Polsce to jeden ze scenariuszy rozwoju polskiej energetyki i polskiego miksu energetycznego, który poważnie rozważamy w ME. Jednocześnie podkreślam, że do tej pory nie została podjęta ostateczna decyzja w tej sprawie - zaznaczył cytowany w komunikacie minister Tchórzewski.

Dodał ponadto, że spółka PGE EJ1 prowadzi badania środowiskowe w dwóch lokalizacjach w województwie pomorskim: Lubiatowo-Kopalino (gm. Choczewo) i Żarnowiec (gm. Krokowa i gm. Gniewino). "Ewentualna lokalizacja inwestycji - jeśli zapadnie decyzja o jej realizacji - zostanie wybrana po zakończeniu tych badań. Nie są rozważane obecnie inne lokalizacje dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce" - podkreślił minister Tchórzewski.