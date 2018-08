Elektrownia Jaworzno III będzie gotowa za półtora roku. Tauron i PFR wydadzą ponad 6 mld zł

Fot. TAURONPE Tauron za półtora roku będzie dysponować mocą większą o jedną piątą

Tauron planuje zakończenie budowy Elektrowni Jaworzno III na czwarty kwartał 2019 r. Za ponad 6 mld zł łączna moc elektrowni koncernu wzrośnie o jedną piątą.

O podtrzymaniu terminu końca realizacji wielkiej inwestycji poinformował prezes Filip Grzegorczyk.

- Zaawansowanie prac przy Elektrowni Jaworzno wynosi 71 proc. W czwartym kwartale 2019 r. oczekujemy zakończenia prac i ten termin podtrzymujemy. W przypadku budowy bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowej Woli zaawansowanie prac wynosi 86 proc. - powiedział Grzegorczyk na konferencji prasowej.

Nakłady inwestycyjne w pierwszym półroczu Grupy Tauron wyniosły 1,48 mld zł i były zbliżone do poniesionych w analogicznym okresie ub.r. (1,5 mld zł). Istotna część nakładów w segmencie Wytwarzanie (437 mln zł) przeznaczona była właśnie na budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Jego oddanie zwiększy łączną moc elektrowni Tauronu o 21 proc. do 5,2 TW.

- Zgodnie z umową z PFR, fundusz ten zainwestuje do 880 mln zł w budowę Elektrowni Jaworzno i wszystkie warunki zostały spełnione oprócz ostatniego, którego oczekujemy spełnienia się do 28 października 2018 r. - powiedział prezes.

Zobacz też: PFR inwestuje w Startupy. Już teraz przeznacza na to ponad 640 mln zł





Jak podaje spółka, całkowite wydatki na budowę tej elektrowni osiągną poziom około 6,2 mld zł.

W pierwszym półroczu Tauron najwięcej zainwestował w segmencie Dystrybucja (793 mln zł), przede wszystkim na modernizację sieci dystrybucyjnej (436 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (288 mln zł).

- Na koniec czerwca mieliśmy 5,4 mld zł dostępnego finansowania, mamy więc zapewnione finansowanie na 24 miesiące albo i dłużej - poinformował wiceprezes Marek Wadowski.

Według niego, koszty związane z emisją CO2 będą znacząco wyższe w drugiej połowie roku.

- Te koszty będą wyższe i będą miały negatywny wpływ na wyniki. Analizujemy sytuację, gdyż koszty związane z CO2 w drugim półroczu 2018 r. mogą być nawet dwukrotnie wyższe niż w pierwszym półroczu tego roku i ten negatywny wpływ będzie miał nie tylko na Tauron, ale na wszystkie firmy energetyczne - dodał Wadowski.

Straty w drugim kwartale

Tauron Polska Energia miał 69 mln zł skonsolidowanej straty netto w drugim kwartale wobec 364 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 902 mln zł wobec 930 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 377 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 4167 mln zł rok wcześniej.

Istotny wpływ na wyniki grupy miało utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych oraz utraty wartości firmy w segmencie Wydobycie w wysokości 733 mln zł, a także odwrócenie wcześniej utworzonych odpisów w segmencie Wytwarzanie w wysokości 345 mln zł. W konsekwencji nadwyżka odpisów tworzonych nad odwróconymi wyniosła 388 mln zł, a łączny wpływ na obniżenie skonsolidowanego zysku netto wyniósł 303 mln zł.

- W pierwszym półroczu Grupa Tauron osiągnęła dobre wyniki finansowe. Zwiększyliśmy zarówno przychody ze sprzedaży, jak i wynik EBITDA. Natomiast wynik netto był istotnie obciążony zdarzeniem jednorazowym w postaci ujęcia odpisów z tytułu utraty wartości aktywów - powiedział prezes Filip Grzegorczyk. - Kontynuujemy prace nad projektami inwestycyjnymi i rozwojowymi, które w przyszłości zagwarantują grupie dodatkowe przychody. Warto wspomnieć na przykład o projektach z zakresu obszaru elektromobilności, car sharingu samochodów elektrycznych czy uruchomieniu funduszu corporate venture capital w celu rozwijania innowacji - dodał.

- Prace w pierwszym półroczu koncentrowały się na dalszej optymalizacji źródeł finansowania, czego efektem jest utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie 2,3. Warto wspomnieć, że w marcu podpisaliśmy aneksy do umów z bankami, których skutkiem jest wydłużenie do 2022 r. dostępności środków w ramach programu emisji obligacji. Jesteśmy również coraz bliżej pozyskania środków w wysokości do 880 mln zł z Polskiego Funduszu Rozwoju na budowę bloku 910 MW w Jaworznie - dodał wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski.

Według niego, w segmencie Wydobycie oczekiwane jest lepsze drugie półrocze tego roku.

- Spodziewamy się lepszego drugiego półrocza w tym segmencie, ale osiągnięcie poziomu EBITDA z ub.r. będzie wyzwaniem - powiedział wiceprezes.

Dodał, że słabszy drugi kwartał miała kopalnia Janina, lepszy Sobieski, a dobry kopalnia Brzeszcze.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl