Elon Musk: sztuczna inteligencja to znacznie większe zagrożenie niż Korea Północna

- Jeśli nie martwicie się bezpieczeństwem sztucznej inteligencji, to powinniście. To znacznie większe zagrożenie niż Korea Północna - napisał na Twitterze szef Tesli Elon Musk. Miliarder dodał, że tak jak samochody, żywność i lekarstwa są poddane regulacjom, sztuczna inteligencja także powinna im podlegać.

Ostrzeżenia Elona Muska pojawiły się w czasie największego jak dotąd zagrożenia atakiem nuklearnym ze strony Korei Północnej. Kilka udanych testów jądrowych i groźba ataku na wyspę Guam sprowokowały Donalda Trumpa do ostrych wypowiedzi pod adresem Kim Dzong Una, co dodatkowo zaogniło sytuację.

Pochodzący z RPA miliarder wykorzystał kryzys, by zwrócić uwagę na zagrożenie, jakie jego zdaniem czyha ze strony sztucznej inteligencji. Do swojego tweeta ostrzegającego przed niekontrolowanym rozwojem sztucznej inteligencji dołączył zdjęcie z podpisem "na końcu zwyciężą maszyny".

If you're not concerned about AI safety, you should be. Vastly more risk than North Korea. pic.twitter.com/2z0tiid0lc