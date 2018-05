Elon Musk wysyła nowszą wersję swojej rakiety. W przyszłości wyniesie kosmonautów

Zmodyfikowana wersja rakiety Falcon 9 wyniesie w czwartek wieczorem na orbitę okołoziemską satelitę. Ale to przede wszystkim test dla firmy Space X, bowiem to właśnie rakiety Elona Muska mają zmienić podróże kosmiczne.

Falcon 9 typu Block-5 ma udowodnić, że loty w kosmos mogą być mniej kosztowe i częstsze. Jak podaje RMF24, to pierwsza rakieta firmy, której prezesem jest ekscentryczny miliarder Elon Musk, która spełnia standardy lotów załogowych NASA.

Oznacza to, że jej pomyśle testy przybliżają Space X do pierwszych lotów z astronautami na pokładzie. W perspektywie technologia ta być wykorzystana w programie pierwszej załogowej misji na Marsa.

Jak informuje RMF24, okno startowe z bazy kosmicznej imienia Kennedy'ego na przylądku Canaveral na Florydzie otworzy się w czwartek o 22:12 czasu polskiego i trwa do 00:22. Jeżeli z jakiś powodów dzisiejszej nocy do startu nie dojdzie, kolejną próbę będzie można podjąć w piątek między 22:14 i 00:21.

SpaceX's Bangabandhu-1 mission on the Falcon 9 Block 5 is happening this afternoon! Launch window starts at 4:12PM ET. Watch it here, if you so desire https://t.co/zOCH4cb93Z pic.twitter.com/wiBhhT5lGg