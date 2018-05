Emerytalny plan rządu skazany na sukces. Eksperci nie mają wątpliwości

Przyszły sukces PPK jest gwarantowany przez jego podobieństwo do rozwiązań już znanych.

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych dzięki temu, że obowiązki są równo rozłożone pomiędzy pracodawców, pracowników i państwo, może mieć charakter masowy. Solidarne wpłaty przez te trzy filary jednocześnie na przyszłą emeryturę w mojej ocenie będą źródłem sukcesu programu - mówi Robert Zapotoczny, zarządzający projektem portalu PPK w PFR TFI.

Jak już pisaliśmy w money.pl również i jeden z ważniejszych przedstawicieli polskich pracodawców -Marek Kowalski wiceprezydent Pracodawców RP - wierzy w nowy pomysł, który sprawi, że zaczniemy oszczędzać na emeryturę. Jego zdaniem przyczyną sukcesu PPK może być to, że nie ma możliwości, by w przyszłości pieniądze z pracowniczych planów kapitałowych przejęli politycy, jak miało to miejsce w 2014 roku w przypadku OFE.

Według wiceprezydenta Pracodawców RP PPK to dobre i potrzebne rozwiązanie. Opinię tę podczas debaty ”Pracownicze plany kapitałowe” na katowickim EKG podzieliła również Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

- Nie dało się poprawić ustawy o Pracowniczych Planach Emerytalnych, trzeba było stworzyć PPK od nowa. Projekt nie jest bezbłędny, ale są tam bardzo korzystne rozwiązania emerytalne. Dlatego warto nad tym pracować, żeby usprawnić to co jest korzystne dla przyszłych emerytów – przekonywała Rusewicz.

Prezes IGTE odpowiedziała tym samym na wątpliwości innego uczestnika spotkania - Marka Gadacza z Crido, który twierdził, że lepsze byłyby poprawki zgłoszone do ustawy o PPE, czyli tzw. Pracowniczych Programów Emerytalnych. To program dobrowolnego oszczędzania, zarządzany przez pracodawcę, który nie zdobył do tej pory zbyt dużej popularności. Również w ocenie Roberta Zapotocznego, reforma PPE, nie wchodziła w grę od początku, kiedy tylko pojawił się pomysł stworzenia nowego systemu jakim jest PPK.

– Oczywiście teoretycznie można było próbować poprawiać ustawę o PPE. Jednak zbyt dużo trzeba byłoby zmieniać, czyniącym ten system powszechnym i masowym. W tym akurat przypadku prościej było napisać projekt ustawy od początku – mówił Zapotoczny.

Z kolei w ocenie Agnieszki Łukawskiej, dyrektora ds. programów emerytalnych, Skarbiec TFISA, przyszły sukces PPK jest gwarantowany przez jego podobieństwo do rozwiązań już znanych.

- To bardzo dobrze, że projekt jest wzorowany na systemach już istniejących w Europie. Co więcej moje doświadczenie pokazuje, że dobrze się stanie, że zaangażowany zostanie w to pracodawca. – powiedziała Łukawska.

Uczestnicy debaty rozważali również jak silny będzie wpływ PPK na system zabezpieczenia społecznego i rynek usług finansowych. Istotnym elementem dyskusji okazały się być też problemy związane z dobrowolnością, a z drugiej strony obligatoryjnością, uczestnictwa w takich systemach zarówno przez pracownika jak i pracodawcę.

Jak przekonywał Robert Zapotoczny z reguły z różnymi benefitami jest tak, że na początku mogą budzić zdziwienie, a potem powszednieją i korzysta z nich większość z nas.

- Kiedyś tylko prezesom zapewniano prywatną opiekę medyczną, teraz jest to bardzo powszechna praktyka w firmach w Polsce – przekonywał Zapotoczny. Jego zdaniem na podobnych zasadach powszechnym systemem będzie PPK, bo jak wspominali również pozostali eksperci – podobne systemy istnieją na całym świecie.