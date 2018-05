PPK to nie będzie OFE bis. Bedzie można "sobie pożyczyć"

Zdaniem przedstawiciela polskich pracodawców nie ma możliwości, by w przyszłości pieniądze z pracowniczych planów kapitałowych przejęli politycy, jak miało to miejsce w 2014 roku w przypadku OFE. Według wiceprezydenta Pracodawców RP PPK to dobre i potrzebne rozwiązanie.

- Unikam nazywania tego programem emerytalnym. Jest to raczej program oszczędnościowy z możliwością udzielenia sobie nieoprocentowanej pożyczki w przypadku np. choroby - przekonywał w programie "Money. To się liczy" Marek Kowalski, wiceprezydent Pracodawców RP.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl