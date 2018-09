PiS wycofuje się z pomysłu 500+ dla emerytów. "Taki dodatek był już w 2016 r."

My nigdy nie zapowiadaliśmy 500+ dla emerytów, więc mówienie o tym nie jest prawdą – powiedział Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Dlaczego PiS nagle rakiem wycofuje się ze swojego pomysłu?

- Wiemy, że w różnych rządowych gremiach toczyły się rozmowy np. nad wprowadzenie bonusu dla osób, które zdecydują się na pozostanie na rynku pracy zamiast odejść na emeryturę w tym pierwszym możliwym momencie. I tu mówiło się nawet o rozdawaniu 10 tys. zł. taki osobom - przypominał w programie "Money. To się liczy" Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. - Wiemy, że to nie zostało wprowadzone. Później pojawił się pomysł 500+ dla emerytów, który był pewnym hasłem. Nie wiemy, czy miała by to być dokładnie ta kwota i czy miałaby być wypłacona jednorazowo czy miesięcznie.

Czy takie rozwiązanie o charakterze socjalnym ma sens?

- Warto cofnąć się do 2016 roku, kiedy waloryzacja była bardzo niska i wówczas rząd zdecydował się na dołożenie pieniędzy seniorom. To był jednorazowy dodatek, który w zależności od wysokości świadczenia wynosił od 50 do 400 zł - mówi Kolek. - Pytanie, czy takie świadczenie powinni dostawać także ci, którzy nie wypracowali nawet emerytury minimalnej? Czy będzie to sprawiedliwe w stosunku do osób, które mają za sobą wiele lat pracy, często w trudnych warunkach.

