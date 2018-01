Nowe ministerstwa i ministrowie. Emilewicz i Kwieciński wyjaśniają, jak się podzielili obowiązkami

Rekonstrukcja rządu Mateusza Morawieckiego to nie tylko głośna wymiana ministrów, ale także powołanie do życia nowych resortów. Na czele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii stanęła Jadwiga Emilewicz, a Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju kieruje Jerzy Kwieciński. Nowi ministrowie zorganizowali konferencję prasową, by wyjaśnić, jak podzielili się obowiązkami.

Emilewicz była jednym z zastępców Mateusza Morawieckiego w Ministerstwie Rozwoju, zajmowała się innowacyjnością i konkurencyjnością. Politycznie związana z Jarosławem Gowinem. Obecnie jest wiceprezesem Porozumienia, czyli nowej partii wicepremiera i ministra nauki.

Min. @JEmilewicz: ułatwienia dla firm, #CzystePowietrze, nowe technologie, badania i rozwój, innowacje to kompetencje @MPiT_GOV_PL -- Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (@MPiT_GOV_PL) 18 stycznia 2018

Jadwiga Emilewicz wyjaśniła, że powołanie dwóch resortów w miejsce jednego Ministerstwa Rozwoju jest związany z tym, że rząd kładzie większy nacisk na gospodarkę.

Kwieciński to także były wiceminister rozwoju. W byłym resorcie obecnego premiera odpowiadał głównie za fundusze europejskie. Wiceministrem był za poprzednich rządów PiS, w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, którego szefową była Grażyna Gęsicka.

- Znamy się, lubimy, to będzie bardzo owocna współpraca - zadeklarował Kwieciński w czasie konferencji prasowej. Zapewnił, że oba nowe resortu "pracują płynnie".