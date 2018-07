Czysta energia z węgla. Energa podpisała umowę dla Elektrowni Ostrołęka

Fot. ANDRZEJ STAWINSKI/REPORTER Dzięki nowej inwestycji dym z tych kominów będzie tak czysty jak to mozliwe

Energa Elektrownie Ostrołęka - spółka zależna Energi - podpisała z konsorcjum Rafako i Energi Serwis umowę na realizację projektu budowy drugiej instalacji odsiarczania spalin. Będzie to kosztować prawie 200 mln zł.

Po zakończeniu inwestycji oczyszczaniem spalin dla pełnej mocy będą objęte wszystkie trzy bloki energetyczne. Wartość podpisanej we wtorek umowy z generalnym wykonawcą wynosi 199,25 mln zł netto. Inwestycja ma być współfinansowana pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Dzięki budowie drugiej instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Ostrołęka, dostosujemy bloki energetyczne do wymogów środowiskowych - powiedział prezes Energi Arkadiusz Siwko. - Tego typu inwestycje zapewnią zwiększenie efektywności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej - dodał.

Realizacja inwestycji jest planowana w formule "pod klucz", na podstawie wykonanego projektu budowlanego i uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakłada się wykorzystanie w maksymalnym możliwym stopniu istniejącej infrastruktury, która technologicznie będzie tworzyć zespół układów wspólnych dla obydwu instalacji.

- Podpisaliśmy umowę z wykonawcą i chcemy, aby ruszyły prace wykonawcze instalacji. Budowa drugiej instalacji odsiarczania spalin (IOS II) wykonanej w technologii kompatybilnej z IOS I umożliwi współpracę z wszystkimi blokami elektrowni, bo będzie powiązana z istniejącym układem elektrycznym oraz systemem sterowania blokami - skomentował Jerzy Grec, prezes Energa Elektrownie Ostrołęka.

Według Greca pozwoli to odsiarczać cały strumień spalin powstających we wszystkich zainstalowanych kotłach, w zgodzie z normami z Konkluzji BAT.

- Liczymy, że wszelkie prace zostaną wykonane z najwyższą starannością, precyzją, a zbudowana instalacja IOS II umożliwi spełnienie wymogów środowiskowych i zapewni możliwość pracy wszystkich trzech bloków do 2035 roku - dodał Grec.

Obecnie w Elektrowni Ostrołęka B eksploatowana jest jedna instalacja odsiarczania spalin (IOS) pracująca w technologii mokrej wapienno-gipsowej. Została zbudowana w 2007 r., obsługuje trzy bloki elektrowni o łącznej mocy 681 MWe.

Obecnie elektrownia korzysta z okresu dostosowawczego do dyrektywy unijnej IED w ramach przejściowego planu obowiązującego do 30 czerwca 2020 r. Nowa inwestycja ma na celu dostosowanie warunków eksploatacji elektrowni do wymogów ekologicznych. Zgodnie z założeniami projektu gwarantowana ilość dwutlenku siarki na wylocie z IOS II ma być znacząco zredukowana - do maksymalnie 70 mg/Nm3.

