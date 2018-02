Ostry spadek Eurocashu. Najgorszy rok i pierwsze straty w historii

Fot. Jacek Frączyk Kontrola ksiąg zmusiła Eurocash do zapłaty brakującego VAT. Rok skończył się na minusie.

Czwarty kwartał ub.r. dla grupy Eurocash okazał się dużo gorszy niż rok wcześniej. Niewielki zysk nie nadrobił strat z poprzedniej części roku, w rezultacie jeden z liderów handlu w Polsce skończył 2017 r. na minusie. Uszczelnianie VAT było głównym powodem.

33,3 mln zł strat. Tak skończył się rok dla Eurocashu, czyli właściciela sieci sklepów Delikatesy Centrum, Eko i Inmedio, dostawcy sieci Euro, Lewiatan i abc oraz współwłaściciela sklepu internetowego Frisco. Dla firmy to nowe doświadczenie, bo jeszcze nigdy nie kończyła roku na minusie. W 2016 r. było 179 mln zł zysku.

Akcjonariusze spółki nie wytrzymali. Rzucili się do wyprzedaży akcji. Te spadły w środę o 8,7 proc. po pierwszych trzech kwadransach sesji.

Notowania akcji Eurocash w ostatnim tygodniu





Zawiniło w pewien sposób uszczelnianie systemu VAT przez premiera Morawieckiego. Eurocash sama wzięła się za obszerne badania wewnętrzne rozliczeń, by uchronić się przed niespodzianką. Zbadano lata 2013-2017 i wykryto, że Eurocash była wykorzystywana w mechanizmie wyłudzania VAT przez grupy innych firm w transakcjach tzw. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Zobacz też: Zakaz handlu to fikcja? Sprawdź gdzie i dlaczego zrobisz zakupy w każdą niedzielę

Eurocash może być zobowiązana do uregulowania na rzecz Skarbu Państwa zobowiązania w podatku VAT - nawet 121,5 mln zł. Ostateczna kwota może być zresztą większa, lub mniejsza - wszystko zależy od przeprowadzenia przez organ podatkowy szczegółowej analizy zgromadzonej przez spółkę dokumentacji

Negatywny wpływ na zysk netto spółki w 2017 r. wynosi 114 mln zł. To nie skończyło zresztą badań rozliczeń VAT - teraz prowadzone są w spółkach zależnych grupy Eurocash. Eurocash wstrzymał dokonywanie transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, jednocześnie złożył jako pokrzywdzony, zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

Porządki w grupie

VAT to zresztą niejedyny temat, który obciążył wyniki Eurocashu w ub.r. Spółka prowadziła zakrojone na szeroką skalę porządki w grupie i inwestycje. Na inwestycje w środki trwałe wydano 162 mln zł (rok wcześniej 136 mln zł), a na udziały jednostek zależnych 93 mln zł (rok wcześniej 77 mln zł).

55 sklepów EKO przeszło rebranding na Delikatesy Centrum. Sieć powiększyła się ponadto o 30 placówek, co łącznie dało liczbę 1171 sklepów pod szyldem Delikatesy Centrum na koniec 2017 roku. Przychody sieci wzrosły w ub.r. o 13 proc. do 2,2 mld zł. Po zgodzie UOKiK na przejęcie sieci Mila (188 placówek za 350 mln zł) dojdzie do tego 1,5 mld zł przychodów.

Do 2023 roku ma być otwartych około 900 nowych sklepów Delikatesy Centrum, poprzez franczyzę, przejęcia supermarketów i otwarcia nowych punktów. Spółkę czeka jeszcze 1,5-2,0 mld zł inwestycji. Średnia powierzchnia sklepu ma wynosić 350 m.kw.

Inwestycje we własną sieć to nie wszystko. Prowadzono jeszcze reorganizację sieci hurtowni.

- W 2017 roku, zgodnie z zapowiedziami, prowadziliśmy restrukturyzację sieci Cash&Carry, w ramach której zamknęliśmy dziesięć hurtowni i obecnie sieć liczy 180 placówek - wskazał Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

Podał, że 72 proc. sprzedaży zamkniętych hurtowni udało się przejąć przez pozostałe jednostki Eurocashu, co przekroczyło oczekiwania zarządu. Koszty restrukturyzacji były natomiast zgodne z założeniami.

- Szacujemy, że podjęte działania optymalizacyjne przyniosą ponad 10 mln zł oszczędności. Słabsze wyniki w 2017 roku zanotował także Eurocash Serwis z uwagi na niższą marżę na produktach impulsowych oraz dodatkowe koszty związane z reorganizacją logistyki. Rentowność całej Grupy była ponadto pod presją rosnących kosztów pracowniczych - wskazał Jacek Owczarek.

Chodzi o podwyżkę płacy minimalnej do 2 tys. zł brutto miesięcznie, czyli o 150 zł i stawki godzinowej do 13 zł. W rezultacie wszystkich powyższych zdarzeń, mimo że przychody wzrosły o prawie 10 proc., to wyniki się pogorszyły.

Wybrane dane finansowe grupy Eurocash (mln zł) mln zł 4 kw. 2017 4 kw. 2016 Zmiana % 2017 2016 Zmiana % Przychody ze sprzedaży 5805,9 5353,9 8,4 23271,1 21219,9 9,7 Zysk operacyjny EBITDA 101,5 159,7 -36,4 360,7 440,5 -18,1 Zysk netto 8,8 56,2 -84,3 -29,6 190,0 -115,6 Przepływy operacyjne 288,6 51,1 465,2 493,6 324,0 52,3 Przepływy inwestycyjne -50,4 -102,6 50,9 -335,7 -269,9 -24,4 Przepływy finansowe -98,6 130,8 -175,4 -117,2 21,6 -642,6 Marża EBITDA 1,75 2,98 -1,23 1,55 2,08 -0,53 Marża netto 0,15 1,05 -0,90 -0,13 0,90 -1,02 Źródło: raport kwartalny Eurocash