Polskie miasta wyjątkowo czyste. Białystok na piątym miejscu w Europie

Fot. mamik / fotopolska.eu / CC BY-SA 3.0 / flickr Białystok cały czas jest wśród liderów czystości w Europie

Wydaje się wam, że wokół tyle brudu? Nie macie skali porównawczej. W miastach Europy zachodniej jest dużo gorzej. Szczególnie we Włoszech, ale i Francja z czystością jest na bakier. Problem w tym, że u nas się pogarsza. Samorządy mniej się starają.

"Ogólnie rzecz biorąc, czy jesteś bardzo usatysfakcjonowany, raczej usatysfakcjonowany, raczej niezadowolony lub zupełnie niezadowolony z czystości swojego miasta" - takie pytanie zadaje się co trzy lata w 109 europejskich miastach na zlecenie Eurostatu. Ostatnie wyniki nie są złe dla miast w Polsce.

Badaniem objęto tylko cztery: Warszawę, Kraków, Gdańsk i Białystok. Według najnowszej ankiety to ostatnie jest w ścisłej europejskiej czołówce.

Z wynikiem 88 proc. zadowolonych z czystości, Białystok znajdował się na piątym miejscu w Europie, lub na siódmym, jeśli uwzględnić, że w najnowszym badaniu nie było odpowiedzi mieszkańców łotewskich Windawy (Ventspils) i Wolmaru (Valmiera) - liderów poprzedniej ankiety.

Najgorszy z polskiej czwórki jest Kraków - tu tylko 53 proc. mieszkańców jest zadowolonych z czystości. Wśród 84 miast, z których wyniki już podano w najnowszym badaniu, poprzednia stolica Polski była na 59. miejscu.

Na 40. miejscu są ex aequo Gdańsk i Warszawa (64 proc. zadowolonych) razem z Amsterdamem i Stambułem.

Czyściochy i brudasy

Najczystszym miastem jest hiszpańskie Oviedio (95 proc. pozytywnych ocen), tj. jeśli nie uwzględnić wymienionych wyżej dwóch łotewskich, które miały w badaniu z 2012 roku wyniki prawie 100-procentowe. Na kolejnych miejscach są Luksemburg, rumuńskie Piatra Neamt i szwajcarski Zürich. A potem właśnie Białystok.

A gdzie samorządy nie dają rady z utrzymaniem czystości? Z pewnością we Włoszech. Na szarym końcu jest stolica Sycylii - Palermo. Tam zaledwie 11 proc. osób wskazuje, że jest czysto. Z ostatniej piątki badanych miast aż trzy są włoskie - oprócz Palermo są to Rzym i Neapol. Poza włoskimi są tam jeszcze przedstawiciele Francji - Marsylia oraz Grecji - Ateny.

Źle oceniana jest też czystość stolic z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Bratysława, Budapeszt, Bukareszt i Sofia to kolejne po Atenach najmniej czyste miasta. Postrzegane jako brudniejsze od najgorszego w Polsce Krakowa są Paryż, Berlin, Madryt, Praga, Bruksela, Dublin i Glasgow.

Czysto, ale coraz brudniej. Szczególnie w Krakowie

Nie mamy się więc czego wstydzić. Lepiej lub gorzej, nasi samorządowcy robią to, co do nich należy. Problem tylko w jednym - jest coraz gorzej.

Najbardziej obniżyło się od 2012 roku postrzeganie czystości w Krakowie - o aż 10 proc. pytanych mniej odpowiadało, że czystość jest tam bez większych zarzutów. Gorzej jest też w Gdańsku - ubyło 7 proc. pozytywnych odpowiedzi. Tylko lekkiego pogorszenia doświadczyli mieszkańcy Białegostoku (-3 proc.) i Warszawy (-1 proc.)

Może to oznaczać, że w miastach jest brudniej. Może też świadczyć o tym, że Polacy mają większe wymagania odnośnie czystości. Tak czy inaczej, trend jest niepokojący.