Polska firma skontroluje fabrykę Mercedesa w Turcji. Umowa na cztery lata

Fot. mercedes-benz.pl / materiały prasowe Polska firma skontroluje produkcję ciężarówek Mercedesa w Turcji

Exact Systems rozpoczął współpracę z fabryką pojazdów ciężarowych Mercedes-Benz Türk w Turcji. Od stycznia spółka jako pierwszy autoryzowany dostawca usług kontroli jakości odpowiada za kontrolę ciężarówek produkowanych w tureckim zakładzie.

Kontrakt został podpisany na cztery lata. Exact Systems, spółka zależna od notowanej na warszawskiej giełdzie Work Service planuje wzrost zatrudnienia w tureckim przedstawicielstwie o 50 osób.

Turecka spółka Exact Systems odpowiada za kontrolę jakości pojazdów ciężarowych Mercedes-Benz Türk A.L. produkowanych w fabryce Aksaray Truck. W zakładzie, w którym zatrudnionych jest 3 tys. pracowników, obecnie produkowane są cztery modele: Atego, Axor, Unimog oraz Actros. W 2017 r. z linii produkcyjnej zjechało 13 351 pojazdów.

- Jesteśmy pierwszym partnerem tureckiej fabryki w obszarze kontroli jakości. Jako jedna z największych firm w Europie kontrolujących jakość możemy zapewnić zakładowi Mercedes-Benz znakomitą jakość usług, gwarantowaną przez zespół młodych pracowników odpowiednio przygotowanych do wykonywania swojej pracy - powiedział Paweł Gos, prezes Exact Systems.

- Jestem bardzo dumny z tureckiego zespołu Exact Systems, który z sukcesem zakończył bardzo długi i trudny okres audytowania i zatwierdzania, co w przypadku zakładów OEM (Original Equipment Manufacturer - producent oryginalnego wyposażenia - red.) jest standardem - dodał.

Umowa obowiązuje od 4 stycznia br. do końca 2021 r. "Exact Systems jest pierwszym i jedynym profesjonalnym dostawcą usług kontroli jakości, z którym współpracuje turecka fabryka Mercedes-Benz w Aksaray. Do prac związanych z kontrolą jakości ciężarówek Mercedes-Benz, Exact Systems codziennie deleguje do 20 inspektorów jakości. W ciągu całego kontraktu liczba ta może zwiększyć się do 50 pracowników" - napisano w komunikacie.

- To ogromna szansa do dalszego rozwoju sieci naszych klientów w Turcji - podkreślił Jarosław Kochański, członek zarządu Exact Systems odpowiedzialny za rozwój rynków zagranicznych. - Producent jest liderem rynku ciężarówek i na co dzień współpracuje z wieloma dostawcami części i podzespołów motoryzacyjnych z całego świata. Z częścią z nich już współpracujemy, z pozostałymi mam nadzieję, że nawiążemy relację w przyszłości - dodał.

Exact Systems kontroluje największych

Mercedes-Benz to kolejny producent samochodów, który współpracuje z Exact Systems. Grupa jest autoryzowanym dostawcą m.in. dla Dacii w Rumunii, Renault i Ford w Turcji, Fiata w Polsce, Volkswagena i Daimlera w Niemczech czy też Audi i Volvo w Belgii.

Podstawową działalnością Exact Systems jest świadczenie usług w zakresie kontroli jakości części oraz wyrobów gotowych kierowane do podmiotów produkcyjnych z każdego szczebla łańcucha dostaw. Działalność tę klasyfikuje się do branży TIC (ang. Testing, Inspection, Certification).

W październiku 2017 r. Work Service rozpoczął proces sprzedaży spółki zależnej Exact Systems we współpracy z doradcą Blackwood Capital Group. Wcześniej planowano wprowadzenie spółki na giełdę, ale ostatecznie zrezygnowano z tego w czerwcu ub.r., mimo że prospekt emisyjny złożono już w KNF. Tłumaczono to niekorzystnymi warunkami rynkowymi.