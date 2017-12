Expose Morawieckiego. Premier o CPK: "to będzie nasza Gdynia w sercu Europy"

Mateusz Morawiecki podczas expose mówił w Sejmie o infrastrukturze. - Przez 25 lat pojawiały się na naszych drogach coraz to lepsze samochody, ale drogi były coraz gorsze, i zwijaliśmy linie kolejowe - powiedział premier. I zapowiedział, że jego rząd stawia na strategie zbiorowe, "Polskę wielkich projektów". - Jedną z nich jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, Portu "Solidarność" - przypomniał Morawiecki.

Premier podkreślił podczas wystąpienia, że budowa CPK jest kluczowym elementem strategii rozwoju transportu w Polsce. - To nie tylko szansa dla sektora lotniczego, to też rozbudowa sieci kolejowej. To pierwszy krok do stworzenia w Polsce najnowocześniejszego systemu w Europie - ocenił. I dodał, że "Centralny Port Komunikacyjny to będzie nasza Gdynia w sercu Polski, nasza Gdynia też w sercu Europy".

