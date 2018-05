EY zatrudnia. Praca dla 300 osób

Fot. PA Wire/PA Images/EAST NEWS W stolicy Dolnego Śląska w ciągu roku firma chce zwiększyć zatrudnienie o ok. 25 proc., a w Warszawie o 50 proc.

Firma doradcza EY otwiera biura centrów kompetencyjnych w Warszawie i we Wrocławiu. Pracę znajdzie w nich do końca roku 300 osób.

- Jesteśmy świadkami przełomowych zmian w wielu branżach i całych gospodarkach. Tempo tych zmian stanowi duże wyzwanie dla wielu firm i pracowników. Dzięki nowym biurom centrów kompetencyjnych EY Global Delivery Services we Wrocławiu i w Warszawie będziemy mogli jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów związane z rozwojem nowych technologii - powiedział partner zarządzający EY Polska Jacek Kędzior, cytowany w komunikacie.

- W stolicy Dolnego Śląska w ciągu roku chcemy zwiększyć zatrudnienie o ok. 25 proc., w Warszawie o 50 proc. Szukamy przede wszystkim programistów Java/Guidewire, SAP, czy specjalistów w zakresie Robotic Process Automation. Będziemy także rozwijać dział Research & Insights, który dostarcza pogłębione analizy rynkowe z wybranych branż, a także skupiać wokół siebie doświadczonych project managerów, których zadaniem będzie prowadzenie projektów o strategicznym znaczeniu dla firm partnerskich sieci EY - dodał Dariusz Sus, dyrektor EY GDS Poland.

We Wrocławiu EY GDS Poland wynajmuje ponad 10 tys. metrów kwadratowych w budynku Sagittarius Business House, a w Warszawie 3,4 tys. metra przy Rondzie Daszyńskiego w inwestycji biurowej Proximo II.

W sumie w EY w Polsce do końca roku znajdzie pracę 750 osób, z czego 300 w biurach centrów kompetencyjnych. Łączne zatrudnienie globalnej marki EY w Polsce będzie wynosiło na koniec grudnia 2018 roku ponad 4 tys. osób - pochwaliła się spółka.

Głównym zadaniem EY GDS jest obsługa klientów sieci EY na całym świecie. EY GDS Poland funkcjonuje na polskim rynku od 2011 roku. Swoje biura ma we Wrocławiu, a od 2016 roku również w Warszawie. Spółka świadczy usługi wsparcia wewnętrznych procesów EY, ale także współpracuje przy wdrażaniu projektów dla klientów EY. Do tej pory EY Global Delivery Services świadczyło dla spółek z sieci EY m.in. usługi księgowe, finansowe, kadrowe, kreatywne, usługi związane z zakupami i zarządzaniem ryzykiem, jak również wsparcie IT oraz zarządzanie wiedzą i projektami.

EY zapewnia klientom usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Na całym świecie EY zatrudnia ponad 247 570 pracowników i ma biura w ponad 150 krajach. W Polsce ma blisko 3,2 tys. specjalistów pracujących w 7 biurach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych.

