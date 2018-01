Fabryka Mercedesa w Polsce. Ruszyła budowa hali, rozpoczęcie produkcji w połowie 2019 roku

Fot. mat. prasowe Plac budowy fabryki Mercedesa w Jaworze

Budowa fabryki silników Mercedes-Benz w Jaworze weszła w nową fazę. W połowie stycznia rozpoczęto stawianie największej hali montażowo-produkcyjnej. Rozpoczęcie produkcji zaplanowano na połowę 2019 roku. W fabryce będą powstawać czterocylindrowe silniki benzynowe i wysokoprężne do samochodów osobowych Mercedesa.

Prace budowlane ruszyły w sierpniu 2017 r., w ciągu pierwszych 5 miesięcy przygotowano potrzebną infrastrukturę, a także wykonano roboty ziemne, zbrojarskie i betoniarskie związane z przygotowaniem fundamentów największego budynku przyszłej fabryki - hali nr 3, w której zostaną zamontowane linie produkcyjne.

W powstającym budynku będą działać 3 linie montażowe: dwie o mocy 250 tys. jednostek rocznie i jedna o mocy 100 tys.

Jak informuje firma, linie montażowe będą pracować w systemie umożliwiającym szybkie i elastyczne dostosowanie produkcji do bieżących potrzeb. "Dwie główne linie produkcyjne będą wyspecjalizowane w produkcji konkretnych modeli silników, mniejsza linia będzie mieć możliwość przestrajana z produktu na produkt, co pozwoli szybko reagować na zmiany w zapotrzebowaniu odbiorców" - czytamy w informacji prasowej.

Mercedes-Benz Manufacturing Poland obiecuje, że w fabryce powstanie ponad 500 nowych miejsc pracy. Na razie spółka powołana do budowy fabryki zatrudnia niecałe 50 osób. Jak zaznaczono, prawie 70 proc. zatrudnionych osób to pracownicy z Polski, a pozostałe osoby to oddelegowani pracownicy Daimler AG. Jeszcze w tym roku zatrudnienie ma zwiększyć się do 200 osób.

Firma podkreśla, że w fabryce zostaną zastosowane "ultranowoczesne rozwiązania Przemysłu 4.0, czyli oparcie produkcji i montażu na współpracujących systemach cyber-fizycznych". Dzięki robotyzacji, ciężkie, monotonne lub wymagające precyzji prace będą wykonywane przez maszyny.

- Fabryka w Jaworze ma szansę stać się wzorcem w dziedzinie produkcji silników w wielu obszarach - stwierdził Andreas Schenkel, prezes Mercedes-Benz Manufacturing Poland.



Źródło: MBMPL

- Dla przykładu, dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie ekologii i zarządzania energią, Jawor będzie pierwszym zakładem produkcyjnym w Polsce i jednym z pierwszych w Europie z zerową emisją dwutlenku węgla - podkreślił.

Uruchomienie fabryki w Jaworze ma pozwolić koncernowi Daimler na wzrost zdolności produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zwiększyć elastyczność i efektywność globalnej sieci produkcyjnej. Inwestycja pochłonie pół miliarda euro.

Niemiecki koncern podkreśla, że jest to konieczne z uwagi na rekordowe wyniki sprzedaży - w 2017 roku Daimler sprzedał 2,3 mln samochodów osobowych, co oznacza wzrost o 10 proc. W Polsce, sprzedaż zamknęła się liczbą 16,8 tys. samochodów osobowych.