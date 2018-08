Polak chętnie wchodzi na Facebooka, ale finanse woli zostawić bankom. Nowe formy płatności zbyt nowe

Fot. Reporters/ STG/REPORTER/EAST NEWS Tylko 8 proc. z nas powierzyłoby Facebookowi dane do logowania do swojego konta.

Prawie 50 proc. z nas ufa globalnym koncernom jak Apple, Google czy Facebook. Jednak nie jesteśmy przekonani do tego, co oferują nam w sferze usług finansowych. Z kolei aż 73 proc. ufa bankom.

Jak już pisaliśmy w money.pl, w następnej dekadzie portfel ma być już tylko przeżytkiem. Nadchodzi era smartfonów jako mobilnych terminali i innych nowości.

Jednak jak wynika z badania Blue Media "Podejście Polaków do fintechu” nie jesteśmy zbyt skłonni, by udostępnić największym graczom IT dane do bankowości internetowej.

Badany obszar jest tym istotniejszy, że w tym roku wchodzi w życie unijna dyrektywa PSD2. To ona właśnie reguluje zasady, na podstawie których internetowi gracze dostają od nas niedostępne przed laty kompetencję.

Na jej mocy po otrzymaniu danych do logowania w bankowości internetowej klienta, firmy będą mogły przeprowadzać płatności na określone kwoty do wskazanych odbiorców. Takie możliwości uzyskają między innymi sklepy internetowe czy właśnie globalne firmy technologiczne.

Jednak jak informuje portal dlahandlu.pl, do tego typu rozwiązań podchodzimy z dużym dystansem. Jak wynika z badania, chce się na to zgodzić tylko 12 proc. badanych Polaków. Jedyne co się zmieniło od zeszłego roku, kiedy też przeprowadzono badania, to wzrost odsetka nie mających zdania na ten temat - z 34 do 38 proc.

A co z tymi, którzy chcą zaufać nowym rozwiązaniom? 1/3 spośród nich chętnie udostępni dane do logowania, ale tylko innemu bankowi - 33 proc. Na dalszych miejscach są: sklep internetowy - 24 proc., telekom - 23 proc., operator płatności - 19 proc.

Jak się okazuje, najmniej zaufania mamy do Google czy Facebook. Tylko 8 proc. z nas powierzyłoby im dane do logowania do swojego konta.

Co ciekawe, to właśnie o bankach nasi rodacy wciąż mają najlepsze zdanie. Ufa im aż 73 proc. Polaków

