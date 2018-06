FlixBus zapowiada nową siatkę połączeń autobusowych. Szansa dla małych miejscowości

Fot. Franciszek Mazur Niemiecki przewoźnik stworzy nowe trasy, uwzględniając w nich też mniejsze miejscowości

Największy w Europie operator dalekobieżnych połączeń autobusowych zapowiedział nową siatkę połączeń. Zielone autobusy pojawią się w ok. 70 dodatkowych miejscowościach w Polsce i 20 za granicą.

- Nasza nowa siatka połączeń obejmie łącznie co najmniej 130 destynacji w ramach ponad 40 krajowych i międzynarodowych tras. Znajdą się w niej nie tylko największe aglomeracje, takie jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań czy Trójmiasto, lecz także małe miejscowości, dotychczas słabo skomunikowane, jak np. Grudziądz, Mława czy Busko-Zdrój - komentuje Michał Leman, Dyrektor Zarządzający FlixBus Polska.

Ciekawą informacją dla pasażerów jest też to, że zostaną otwarte centra przesiadkowe w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu. Dzięki nim w ramach jednego biletu będziemy się mogli przesiąść i udać w dalszą podróż do innych miast Polski czy Europy. FlixBus zapowiedział, że włączy do siatki przystanki na lotniskach. Znajdą się w niej m. in. przystanki na lotniskach w Modlinie (Warszawa), Balicach (k. Krakowa) i Pyrzowicach (k. Katowic), a także w Wiedniu (Flughafen Wien).



Mat. prasowe

Trasy nowej siatki połączeń będą sukcesywnie uruchamiane w kolejnych tygodniach po otrzymaniu odpowiednich zezwoleń. Pierwszymi liniami, które zaczną działać już od 28 czerwca, są Warszawa-Krynica Morska, Warszawa-Bydgoszcz, Kraków-Częstochowa oraz Kraków-Cieszyn. A do połowy lipca ruszą dwie kolejne linie na trasach Szczecin-Warszawa oraz Szczecin-Kraków.

FlixBus jest firmą obsługującą połączenia długodystansowe. Pierwsze kursy w Polsce uruchomili pod koniec 2015 r. W pierwszym półroczu br. przewieźli już blisko 2 mln pasażerów. Według danych spółki, najpopularniejszymi celami podróży w tym okresie były Warszawa, Kraków, Wrocław, Berlin i Rzeszów. FlixBus współpracuje z lokalnymi przewoźnikami, korzystając z ich autobusów.

Niedawno pisaliśmy, że państwowy przewoźnik PKS Polonus ogłasza koalicję z lokalnymi przewoźnikami, chcąc walczyć z niemieckim FlixBusem. Inicjatywę nazwano „Polonus Partner” i została objęta patronatem Ministerstwa Infrastruktury. Do skorzystania ze swojej oferty Polonus zachęca możliwością rezerwacji podróży łączonych, programem lojalnościowym, promocjami oraz zniżkami dla dzieci i studentów.

