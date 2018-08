Francja miodem płynąca. Miodem importowanym z Polski

Fot. Marek Maliszewski/REPORTER Polska w 2017 r wyeksportowała 15,8 tys. ton miodu

Ponad dwudziestokrotnie wzrosła w ciągu dekady wartość eksportu miodu z Polski. Sprzedajemy go więcej, niż produkujemy. Z powodzeniem odsprzedajemy na Zachód miody kupione za wschodnią granicą.

W 2017 r wartość eksportu miodu z Polski wyniosła 161,3 mln zł. Dziesięć lat wcześniej było to zaledwie 6,5 mln zł - informuje "Rzeczpospolita".

Najwięcej miodu z naszego kraju trafiło przed rokiem do Francji - 4 tys. ton i do Niemiec - ok. 3 tys. ton. Łącznie w 2017 r z naszego kraju wyjechało 15,8 tys. ton. To najwyższy wynik w historii.

Co ciekawe, produkcja miodu w naszym kraju wyniosła w tym czasie 15,2 tys. ton. Właściciel pasiek Sądecki Bartnik - Janusz Kasztelewicz tłumaczy "Rzeczpospolitej", że Polacy także importują miody - przede wszystkim z Ukrainy, Rumunii, Mołdawii i Węgier. Na nasz rynek trafia też tani miód z Chin - głównie do produkcji przemysłowej i dyskontów.

Zobacz: Miody pitne. Polska liderem produkcji na świecie

W tym roku eksport z Polski jednak znacznie wyhamował. Zyski w pierwszych czterech miesiącach 2018 r są od 24 proc. niższe niż w ubiegłym roku.

Polscy pszczelarze są zadowoleni z sytuacji na rynku, jednak mają też swoje problemy. W obronie pszczół organizują w środę protest przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. Nie zgadzają się z decyzją ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który na wniosek producentów rzepaku zezwolił na ponowne stosowanie środków ochrony roślin z grupy neonikotynoidów.

Branża pszczelarska od lat informuje o szkodliwym wpływie tych środków na zdrowie pszczół.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl