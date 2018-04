Frank najsłabszy od 2014 roku. Kurs spadł poniżej 3,5 zł

Fot. EAST NEWS Frankowicze mają co świętować. Czarny Czwartek pomszczony.

Kurs szwajcarskiej waluty przebił poziom 3,5 zł. Poniżej tego kursu frank ostatnio był zaraz przed świętami Bożego Narodzenia 2014 roku.

Kurs franka szwajcarskiego wraca do poziomu sprzed ponad trzech lat. We wtorek wieczorem szwajcarska waluta kosztowała już 3,4921 zł.





Kurs helweckiej waluty osłabił się od wczoraj. To wówczas zbliżył się do tej psychologicznej granicy. Jak pisaliśmy w money.pl, w poniedziałek szwajcarska waluta wata była 3,52 zł.

Za zadłużonymi w tej walucie trudny czas. W grudniu 2014 roku frankowicze dostali w prezencie gwiazdkowym znaczny wzrost swoich długów. A przed nimi był jeszcze szok czarnego czwartku 15 stycznia 2015 roku, gdy przez chwilę kurs znalazł się nawet powyżej 5 zł. Koniec 2016 roku również był nerwowy, kurs zbliżał się wówczas do 4,20 zł, ale potem wartość rat kredytów do spłaty już tylko malała. Złoty się umacniał - więcej o tym przeczytasz w money.pl.

Frank jest coraz tańszy. Czy już czas na przewalutowanie kredytu?

Na osłabienie kurs franka w relacji do złotego wpływ miało kilka czynników. Po pierwsze kurs samego franka do euro, który osłab po wypowiedziach prezesa SNB o tym, że nie zamierza zmieniać polityki monetarnej. Wcześniej osłabiały go jeszcze sankcje nałożone na rosyjskich oligarchów. Na to wszystko nałożyło się jeszcze umocnienie złotego w wyniku poprawy perspektywy ocen u trójki największych agencji ratingowych,

