Fundusz Kościelny rekordowo wysoki. Niemal 159 mln zł na ZUS duchownych

Fot. Przemyslaw Fiszer/ Eastnews Księża kosztują nas z roku na rok coraz więcej.

Każdego roku państwo przeznacza miliony na fundusz, z którego finansowane są składki emerytalne i zdrowotne duchownych różnych wyznań. W ubiegłym roku na księży budżet przeznaczył rekordową kwotę.

159 mln zł trafiło do duchownych w 2017 roku – wynika z sprawozdania NIK z wykonania budżetu państwa w części dotyczącej wyznań i mniejszości. Jak zauważa "Rzeczpospolita", to rekordowa suma. Nigdy do tej pory Fundusz Kościelny nie był zasilany większą kwotą.

Czytaj również: Księża kosztują nas coraz więcej. Jednak likwidacji Funduszu Kościelnego nie będzie?

Do 2012 r. fundusz pochłaniał bowiem poniżej 100 mln zł. Rosnąć zaczął w kolejnych latach. Wpierw o 18 mln w 2013 r., i kolejne 15 mln w 2014 r. W 2015 r. na składki duchownych trafiało 128 mln, a w 2016 r. – 145 mln zł – wylicza dziennik.

Zobacz: Balcerowicz ostro o wymianie kadr w czasach rządów PiS:

W ciągu 5 lat wydatki na kościół wrosły o blisko 59 mln zł. Choć głównym beneficjentem jest Kościół Katolicki, korzystają z niego również inne związki wyznaniowe. Jak tłumaczy "Rz”, podpierając się komentarzem MSWiA, część pieniędzy trafia na remonty obiektów skalarnych, choć to margines wydatków.

Jak informowaliśmy w money.pl, w 2016 r. było to jednak zaledwie 8,3 mln zł, co daje niecałe 6 proc. wszystkich środków zgromadzonych w funduszu.

Większe pieniądze na Fundusz to m.in. efekt rosnących minimalnych pensji. "Wydatki na Fundusz Kościelny uzależnione są między innymi od kwoty minimalnego wynagrodzenia, które systematycznie rośnie. W związku z tym rośnie także wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne duchownych" – potwierdza dziennikowi resort spraw wewnętrznych.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl