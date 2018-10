Rekordowe zyski TFI nie przekładają się na portfele klientów. Branża ma swoje problemy

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) w Polsce, które zarządzają ponad 330 mld zł powierzonych im przez klientów, mają za sobą rekordowe półrocze. Z najnowszych danych GUS wynika, że od stycznia do czerwca zarobiły razem na czysto niemal dokładnie 500 mln zł.

To o grubo ponad połowę wyższy zysk netto niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Co więcej, patrząc w statystyki ostatnich 10 lat, okazuje się, że nigdy pierwsze półrocze nie było tak udane dla TFI. Nie licząc ubiegłego roku, rzadko kiedy w ciągu pełnych 12 miesięcy fundusze zarabiały więcej.

Należy dodać, że na 63 TFI nie wszystkie mogą się pochwalić zyskami. Straty notuje 14 z nich, ale niecałe 20 mln zł na minusie to kropla w morzu przy 520 mln zł zarobionych przez pozostałe 49 towarzystw.

Z jednej strony to zasługa sporo niższych kosztów działalności. TFI zacisnęły pasa, czego efektem jest spadek kosztów operacyjnych o 7,2 proc. do 1,34 mld zł. Z drugiej rosną przychody, w tym wynagrodzenie za zarządzanie funduszami. Były odpowiednio o 119 i 57 mln zł większe niż rok wcześniej.

Elementarz funduszy inwestycyjnych - co o TFI powinien wiedzieć każdy?

Zyski TFI. Straty klientów

Wyraźniej na plusie po pierwszym półroczu były tylko fundusze inwestujące w akcje notowane na amerykańskiej giełdzie. Dały zarobić niecałe 3 proc. Przed stratami uchroniły zaś tylko strategie oparte na bezpiecznych dłużnych papierach takich, jak obligacje skarbowe. Na zero wyszedł też bilans akcji rynków rozwiniętych.

Pod kreską po półroczu byli klienci pozostałych rodzajów funduszy. Stosunkowo najmniej straciły rozwiązania, w których sporą część stanowiły bezpieczne instrumenty finansowe. Pieniądze stawiane na akcje w większości oznaczały stratę od 4 do 12 proc. Ten maksymalny pułap osiągały fundusze akcji z warszawskiej giełdy.

Osobną kategorią są popularne jeszcze nie tak dawno temu fundusze kupujące akcje tureckich spółek. Na nich od początku roku średnie straty liczone są na ponad 20 proc. To oznacza utratę ponad jednej piątej oszczędności.

Powyższe statystyki dotyczą pierwszego półrocza, a więc tego samego okresu, który odnosi się do wyników finansowych TFI. Sprawdziliśmy jak wyglądają najnowsze dane. Okazuje się, że nie jest wcale lepiej.

Trzeba jednak podkreślić, że fundusze działają na rynkach finansowych, które w tym roku nie są zbyt łaskawe dla inwestorów. Warszawski Indeks Giełdowy (WIG) od stycznia stracił na wartości 12 proc. Średnie spółki z mWIG40 i sWIG80 są na minusie 25-30 proc. Na tym tle okazuje się, że zarządzane fundusze wcale nie mają takich złych wyników. A fundusz, który statutowo musi inwestować w akcje z GPW, w takich warunkach po prostu nie może zarabiać. Co najwyżej może stosunkowo niewiele stracić.

Czarne chmury nad branżą

Zadowolenie z zysków wypracowywanych przez TFI psują nie tylko straty dużej części klientów, ale też nie najlepszy klimat, który ostatnio jest w branży. Dotyczy to m.in. jednego z największych niezależnych TFI o nazwie Altus. W ostatnim czasie jego aktywa bardzo mocno się skurczyły. To efekt m.in. afery z GetBack. Windykator w ubiegłym roku kupił od Altusa spółkę, której wartość okazała się później o wiele mniejsza. Sprawą zajęła się m.in. Komisja Nadzoru Finansowego, a CBA zatrzymało byłych członków zarządu TFI .

- Ostatnie perturbacje kilku prywatnych TFI nie powinny rzutować na cały rynek, należy je traktować jako przypadek jednostkowy. Moim zdaniem po tych zawirowaniach, z którymi mamy obecnie do czynienia, rynek się wyrówna, uspokoi, a fundusze znowu staną się atrakcyjnym uzupełnieniem tradycyjnych form oszczędzania - tonuje nastroje prezes IZFiA.

- Rozwój rynku był dosyć dynamiczny. Obecnie mamy do czynienia ze znacznym spowolnieniem tego procesu. Powstaje mniej TFI, rejestruje się mniej nowych funduszy. Wpływ na to mają przede wszystkim nowe regulacje, które są coraz bardziej restrykcyjne. Przyszłość pokaże, czy działają one na korzyść klientów, odbiorcy końcowego, bowiem już dzisiaj widać, że dotykają przede wszystkim wytwórców, a więc "fabryki produktów". Fundusze są jednymi z najściślej nadzorowanych i kontrolowanych rozwiązań finansowych - podkreśla prof. Marcin Dyl.