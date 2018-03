Gadu-Gadu ma nowego właściciela. Prawa do komunikatora i platformy GG kupiła firma England.pl

Fot. PAP/Andrzej Wiktor Złote czasy Gadu-Gadu. Debiut spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w lutym 2007 r.

Prawa do bardzo popularnego przed laty komunikatora Gadu-Gadu i całej platformy GG odkupiła od cypryjskiego funduszu Xevin Consulting Limited firma England.pl działająca na rynku przelewów międzynarodowych. Nabywca zapowiada przygotowywanie dla użytkowników komunikatora "zupełnie nowych funkcjonalności".

Jak informuje wiceprezes England.pl Roman Remus, strony podpisały umowę inwestycyjną, która określa warunki przejęcia wybranych aktywów umożliwiających świadczenie użytkownikom usługi komunikatora.

Remus wyjaśnia, że przedmiotem transakcji są główne aktywa Gadu-Gadu, "między innymi komunikator GG wraz z jego kodem źródłowym, domeny internetowe, sprzęt serwerowy oraz prawa do znaków towarowych i logotypów, w tym słynnego słoneczka".

Kwoty transakcji nie ujawniono, ale na niską wartość rynkową GG wskazuje to, że w czerwcu 2017 r. spółkę za jedynie 2,4 mln zł zamierzała kupić Grupa Sare, ale do transakcji ostatecznie nie doszło.

- To początek procesu przenoszenia usługi z powrotem do Polski oraz przygotowywania dla użytkowników zupełnie nowych funkcjonalności - zapowiada Remus. Jak zaznacza, zanim to nastąpi, firma będzie prowadzić w okresie przejściowym "działania nakierowane na przeniesienie aktywnych użytkowników komunikatora na nowego usługodawcę".

Spółka England.pl specjalizuje się w obsłudze transferów pieniężnych pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Od zeszłego roku oferuje swoje usługi we wszystkich państwach Unii Europejskiej. - Zakup Gadu-Gadu to ukłon w ich kierunku - mówi Remus.

- Jest także elementem naszej długofalowej strategii biznesowej, w której mamy kilka innowacyjnych pomysłów jak wykorzystać możliwości komunikatora również na potrzeby wdrożenia innowacyjnych usług fintech - zapowiada wiceszef England.pl.

Nazwę komunikatora Gadu-Gadu skrócono do GG w 2012 r. Jego popularność w ciągu ostatniej dekady gwałtownie zmalała. Jak informował serwis Wirtualnemedia.pl, w połowie 2017 roku desktopowy komunikator GG miał 1,33 mln realnych użytkowników, a serwis GG.pl - 321,4 tys. użytkowników.

W okresie wielkiej popularności komunikatora, w lutym 2007 roku spółka Gadu-Gadu zadebiutowała na GPW, ale na warszawskim parkiecie długo miejsca nie zagrzała. Obrót akcjami spółki został zawieszony w czerwcu 2008 r., a w grudniu tego samego roku Gadu-Gadu zniknęło z giełdy.

Spółka kilkukrotnie zmieniała właściciela. W listopadzie 2015 roku należąca jeszcze do koncernu Naspers Grupa Allegro-GG sprzedała komunikator zarejestrowanej na Cyprze spółce Xevin Consulting Limited.