"Gazeta Wyborcza" ostro w dół. Wyniki sprzedaży dzienników

Fot. Jacek Frączyk/Grupa WP Średni wynik "Gazety Wyborczej" to 96 603 egz.

"Fakt" zostawił wszystkie dzienniki w tyle, a "Gazeta Wyborcza" zanotowała najgorszy w historii wynik sprzedaży. Są już najnowsze dane o czytelnictwie prasy codziennej w Polsce.

Jak podaje serwis wirtualnemedia.pl, w kwietniu średnia sprzedaż "Faktu" wyniosła 244 344 egz. (o 8,28 proc. mniej rok do roku). Na drugim miejscu znalazł się "Super Express" z 118 120 egz.(o 11,08 proc. mniej rok do roku).

"Gazeta Wyborcza" zanotowała największy spadek w zestawieniu. Jej średni wynik to 96 603 egz. (spadek o 19,87 proc. rok do roku). Jak wynika z zestawień serwisu, to najgorszy wynik sprzedaży dziennika w historii.

Drugi największy spadek zanotowała "Gazeta Polska Codzienna". Średnio schodziła w nakładzie 15 745 egz. To o 15,80 proc. mniej niż rok wcześniej.