Gazprom ugina się przed Trybunałem Arbitrażowym. Szansa na odzyskanie nawet 2 mld zł

Wyliczamy, ile pieniędzy PGNiG może odzyskać z niekorzystnego kontraktu z Gazpromem. Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie orzekł, że polski koncern może domagać się od rosyjskiej firmy zwrotu nadpłaty za zbyt wysokie ceny za gaz od 2014 roku. PGNiG może też wnioskować obniżkę ceny za 1 tys. m sześc. gazu.

W ramach obowiązującego do 2022 roku kontraktu z Gazpromem Polska musi kupować minimum 8,7 mld m sześc. gazu rocznie. Z danych Interfax za 2014 rok wynika, że Polska płaciła 379 dol. za 1 tys. m sześc. gazu. Dla porównania Niemcy płaciły w tym roku zaledwie 323 dol. Jeśli PGNiG chciałoby równać nadpłatę do naszych zachodnich sąsiadów, daje to blisko pół mld zł rocznie. Gdyby Gazprom oddał pieniądze za lata 2014-2018, na konto PGNiG wróciłyby blisko 2 mld zł.

Jeśli uśrednimy cenę dla wszystkich państw Europy zachodniej, to w 2014 r. Gazprom liczył tym krajom 341 dol. za 1 tys. m sześc. gazu. W odniesieniu do ceny dla Polski i tak daje to blisko 350 mln zł nadpłaty rocznie. Czyli za lata 2014-2018 jest do odzyskania co najmniej 1,4 mld zł.

Trybunał Arbitrażowy orzekł, że PGNiG miało prawo występować o obniżkę cen oraz ma prawo żądać nadpłaty za zawyżanie cen przez Gazprom. Z drugiej strony Trybunał uznał, że wnioskowana pierwotnie przez polską stronę obniżka jest za duża. Orzeczeniem ad hoc Trybunał Arbitrażowy zaznaczył, że kwestia ustalenia nowej ceny kontraktowej będzie rozstrzygnięta w dalszym etapie postępowania

Dodatkowe oszczędności

Umowa z Gazpromem obowiązuje do 2022 r. Ściągane rocznie 8,7 mld m sześc. gazu to ponad połowa polskiego zapotrzebowania na ten surowiec. Po ostatecznym dogadaniu się stron, kolejne oszczędności popłyną z obniżki ceny gazu za 1 tys. m sześc.

By uniezależnić się od rosyjskiego gazu, PGNiG już podjęło konkretne kroki. Niedawno podpisało porozumienie z dwoma producentami skroplonego gazu ziemnego (LNG) z USA. Dzięki terminalowi LNG w Świnoujściu będziemy gotowi na odebranie od Amerykanów blisko 5,5 mld m sześc. rocznie. Cena ma być konkurencyjna wobec rosyjskiego gazu.

Teraz jednak przed PGNiG najważniejsza batalia o odzyskanie pieniędzy od Gazpromu. Strony muszą uzyskać w tej sprawie porozumienie. Najbliższe tygodnie spędzą na negocjacjach. Wtedy poznamy konkretne kwoty, jakie uda się odzyskać.

