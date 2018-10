Gazyfikacja w 300 gminach. Premier zapowiada przyspieszenie inwestycji

Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER 90 proc. Polaków będzie miało dostęp do gazu - obiecywał w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

90 proc. Polaków będzie miało dostęp do gazu - obiecywał w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Deklaracja została złożona przy okazji zapowiedzi programu przyspieszonej gazyfikacji w 300 gminach.

Program zaprezentowano w czwartek w podwarszawskiej gminie Halinów, gdzie rusza właśnie budowa sieci gazowej. Dzięki temu, że PGNiG nie wypłaciło dywidendy za 2017 r., Polska Spółka Gazownictwa (PSG) - operator sieci dystrybucyjnej z Grupy Kapitałowej PGNiG - będzie mogła przyspieszyć inwestycje w efekcie dodatkowych 867 mln zł.

Morawiecki zapewnił, że przyspieszona gazyfikacja przyczyni się do zwiększenia suwerenności energetycznej naszego kraju i "inwestycji dokonywanych przez polskich championów narodowych".

Zobacz też: Tańszy prąd i gaz dzięki innowacjom



Morawiecki lubi przypominać, że inwestycje realizowane przez jego rząd nie byłyby możliwe, gdyby nie wpływy z uszczelnienia VAT-u. Podkreślił to również w Halinowie.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski zwrócił natomiast uwagę, że program gazyfikacji to olbrzymi wysiłek finansowy dla PSG i PGNiG, ale bez dostępu do gazu nie ma mowy o podniesieniu komfortu życia Polaków. Jak powiedział, w ciągu kilku lat Polska Spółka Gazownictwa należąca do PGNiG wyda 7,5 mld zł na rozwój sieci gazowej.

- Na koniec programu 90 proc. mieszkańców Polski będzie miało dostęp do gazu. Nie każdy będzie chciał skorzystać, ale będzie mógł - zauważył minister.

Czytaj też: Koniec gospodarczego boomu. Dochody Polaków spadną, ceny w sklepach wzrosną

Wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak powiedział z kolei, że rozwój sieci dystrybucyjnej jest jednym z filarów strategii PGNiG, a po 1,5 roku realizacji tej strategii można stwierdzić, że przebiega ona zgodnie z planem.

Dzięki LNG budowa sieci gazowych będzie możliwa tam, gdzie dotąd była wyjątkowo trudna i czasochłonna, albo wręcz niemożliwa - mówił z kolei p.o. prezesa PSG Marian Żołyniak. Ma on nadzieję, że w 2022 r. Podkarpacie będzie w pełni zgazyfikowane, a w innych województwach wskaźniki wzrosną (np. w województwie łódzkim z 34 do 68 proc.).

Według informacji PGNiG i PSG dzięki programowi przyspieszenia, do 2022 r. liczba gmin z dostępem do sieci gazowej wzrośnie z 1482 do 1782 (z ogólnej liczby 2478 gmin w Polsce). Powstać ma 4817 km sieci i 77 stacji LNG.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl